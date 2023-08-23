Инсайдер раскрыл детали Avatar: Frontiers of Pandora

Инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями Avatar: Frontiers of Pandora. Он получил фрагменты геймплея и ответил на вопросы, которые больше всего волнуют сообщество.

Карта игры состоит из множества различных биомов. Неисследованные зоны покрыты «туманом войны», но их можно будет разблокировать, захватывая аванпосты. Для перемещения фанаты смогут использовать Икранов.

При полетах на хищниках камера будет переходить к виду от третьего лица.

Пользователи смогут кастомизировать снаряжение. Также в игре можно будет использовать эмоции.

В Avatar: Frontiers of Pandora будут функции, которые характеризуют тайтлы от Ubisoft: быстрое перемещение, колесо оружия, крафт еды, снаряжения и так далее. Кроме того, в игре будет «Путеводитель охотника», с помощью которого фанаты смогут познакомиться с дикой природой Пандоры.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года. Она будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S.