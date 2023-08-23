Инсайдер раскрыл детали Avatar: Frontiers of Pandora

Инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями Avatar: Frontiers of Pandora. Он получил фрагменты геймплея и ответил на вопросы, которые больше всего волнуют сообщество.
- Карта игры состоит из множества различных биомов. Неисследованные зоны покрыты «туманом войны», но их можно будет разблокировать, захватывая аванпосты. Для перемещения фанаты смогут использовать Икранов.
- При полетах на хищниках камера будет переходить к виду от третьего лица.
- Пользователи смогут кастомизировать снаряжение. Также в игре можно будет использовать эмоции.
- В Avatar: Frontiers of Pandora будут функции, которые характеризуют тайтлы от Ubisoft: быстрое перемещение, колесо оружия, крафт еды, снаряжения и так далее. Кроме того, в игре будет «Путеводитель охотника», с помощью которого фанаты смогут познакомиться с дикой природой Пандоры.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года. Она будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Аванпосты есть. Джагернауты тоже есть. Большая карта с вторичными квестами скорее всего тоже есть. Я вот понять не могу и убисофт может возникнуть идея сделать что-то новенькое, по-другому? Не фаркрай же. Тоже самое у них с звёздными войнами
короче это рескин far cry primal
Подождём обзоров, если подтвердится что на карте будет мильён вопросов и тонна квестов иди убей принеси без интерактива - тогда не буду качать