Новое видео Avatar: Frontiers of Pandora рассказывает о том, как Ubisoft сделала игру каноном

IGN опубликовал интересный документальный фильм, посвященный Avatar: Frontiers of Pandora и тому, как разработчики из Ubisoft подошли к амбициозному проекту канонической привязки к истории, рассказанной в киносаге.

Выходящая 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, Avatar: Frontiers of Pandora рассказывает историю сироты На'ви, который вырос внутри человеческой структуры RDA вместе с некоторыми товарищами и который из-за ряда событий вынужден остаться в стазисе пятнадцать лет.

Когда он просыпается, все изменилось, поэтому он убегает с аванпоста, но обнаруживает, что ему приходится завоевывать доверие людей, которых он никогда по-настоящему не знал, чтобы снова встретиться с войсками Земли, намеревающимися эксплуатировать ресурсы Пандоры.

Документальный фильм IGN показывает некоторые из наиболее важных мест, которые у нас будет возможность посетить во время сюжетной кампании Avatar: Frontiers of Pandora, а также персонажей и кланы, с которыми нам придется иметь дело в попытке сформировать общий фронт против RDA.

Разработчики объясняют в ролике проделанную работу по качественной адаптации этого контента к вселенной «Аватара» и фильмам Джеймса Кэмерона, что, очевидно, представляло собой абсолютный ориентир на стилистическом и философском фронте.