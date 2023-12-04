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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.3 247 оценок

Новое видео Avatar: Frontiers of Pandora рассказывает о том, как Ubisoft сделала игру каноном

monk70
Новости

IGN опубликовал интересный документальный фильм, посвященный Avatar: Frontiers of Pandora и тому, как разработчики из Ubisoft подошли к амбициозному проекту канонической привязки к истории, рассказанной в киносаге.

Выходящая 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, Avatar: Frontiers of Pandora рассказывает историю сироты На'ви, который вырос внутри человеческой структуры RDA вместе с некоторыми товарищами и который из-за ряда событий вынужден остаться в стазисе пятнадцать лет.

Когда он просыпается, все изменилось, поэтому он убегает с аванпоста, но обнаруживает, что ему приходится завоевывать доверие людей, которых он никогда по-настоящему не знал, чтобы снова встретиться с войсками Земли, намеревающимися эксплуатировать ресурсы Пандоры.

Документальный фильм IGN показывает некоторые из наиболее важных мест, которые у нас будет возможность посетить во время сюжетной кампании Avatar: Frontiers of Pandora, а также персонажей и кланы, с которыми нам придется иметь дело в попытке сформировать общий фронт против RDA.

Разработчики объясняют в ролике проделанную работу по качественной адаптации этого контента к вселенной «Аватара» и фильмам Джеймса Кэмерона, что, очевидно, представляло собой абсолютный ориентир на стилистическом и философском фронте.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Дадада. У этих петушар магическое копье в асасинах тоже канон.

3
Mikharein

А к магическому яблоку претензии будут или это другое?

-2
KANSERVATOR

выглядит красиво

1
FrontierOfPandora

сейчас тебе местные экзперды будут доказывать обратное

1
KANSERVATOR FrontierOfPandora

ну то что убики делали игру, если юы это делали роки, то все бы восхищались

0
FrontierOfPandora KANSERVATOR

вот это ты в точку)

0
Gridon

Никому не нужна эта ваша каноничность и "разработка миров", дайте просто побегать и попалить, чего так сложно-то? А то опять вылезут нытики-гикозавры и будут что-то там долго иметь мозги про "неувязки с каноном". Да хоть зомби ввейте туда, хоть летающих тарелок - лишь бы стрелялки да взрывы были.

А эту вашу "адаптацию вселенной" где-нибудь дальше засуньте. Не понимаю я этих артхаусов, нужна простая прямолинейная игруха. Дайте герою побегать, помахать крестом и получить объемный кукиш - вот какая история народу нужна! А не ваша политкорректная "философия уважения к культуре коренного населения".

0
Goodvini


Ну если считать фар край каноном, то да)

-1
FrontierOfPandora

Когда то все новости смотрел по Crysis 3 а теперь по этой игре)) охх сц*ка ниче так не жду как эту игру 😊

-4
SEDANKA_SAMSUNG

не перегибай с ожиданиями, чтобы потом не разочароватся, всегда надо быть готовым как минимум к среднячку

3
FrontierOfPandora SEDANKA_SAMSUNG

Мне все части фк зашли и все части ас )) а в этой игре вообще сомнений нет

-1