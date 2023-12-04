Новое видео Avatar: Frontiers of Pandora рассказывает о том, как Ubisoft сделала игру каноном

IGN опубликовал интересный документальный фильм, посвященный Avatar: Frontiers of Pandora и тому, как разработчики из Ubisoft подошли к амбициозному проекту канонической привязки к истории, рассказанной в киносаге.
Выходящая 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, Avatar: Frontiers of Pandora рассказывает историю сироты На'ви, который вырос внутри человеческой структуры RDA вместе с некоторыми товарищами и который из-за ряда событий вынужден остаться в стазисе пятнадцать лет.
Когда он просыпается, все изменилось, поэтому он убегает с аванпоста, но обнаруживает, что ему приходится завоевывать доверие людей, которых он никогда по-настоящему не знал, чтобы снова встретиться с войсками Земли, намеревающимися эксплуатировать ресурсы Пандоры.
Документальный фильм IGN показывает некоторые из наиболее важных мест, которые у нас будет возможность посетить во время сюжетной кампании Avatar: Frontiers of Pandora, а также персонажей и кланы, с которыми нам придется иметь дело в попытке сформировать общий фронт против RDA.
Разработчики объясняют в ролике проделанную работу по качественной адаптации этого контента к вселенной «Аватара» и фильмам Джеймса Кэмерона, что, очевидно, представляло собой абсолютный ориентир на стилистическом и философском фронте.
Дадада. У этих петушар магическое копье в асасинах тоже канон.
А к магическому яблоку претензии будут или это другое?
выглядит красиво
сейчас тебе местные экзперды будут доказывать обратное
ну то что убики делали игру, если юы это делали роки, то все бы восхищались
вот это ты в точку)
Никому не нужна эта ваша каноничность и "разработка миров", дайте просто побегать и попалить, чего так сложно-то? А то опять вылезут нытики-гикозавры и будут что-то там долго иметь мозги про "неувязки с каноном". Да хоть зомби ввейте туда, хоть летающих тарелок - лишь бы стрелялки да взрывы были.
А эту вашу "адаптацию вселенной" где-нибудь дальше засуньте. Не понимаю я этих артхаусов, нужна простая прямолинейная игруха. Дайте герою побегать, помахать крестом и получить объемный кукиш - вот какая история народу нужна! А не ваша политкорректная "философия уважения к культуре коренного населения".
Ну если считать фар край каноном, то да)
Когда то все новости смотрел по Crysis 3 а теперь по этой игре)) охх сц*ка ниче так не жду как эту игру 😊
не перегибай с ожиданиями, чтобы потом не разочароватся, всегда надо быть готовым как минимум к среднячку
Мне все части фк зашли и все части ас )) а в этой игре вообще сомнений нет