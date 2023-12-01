Новый закулисный ролик Avatar: Frontiers of Pandora посвящён созданию саундтрека

Официальный саундтрек к игре Avatar: Frontiers of Pandora будет доступен с 8 декабря. В видеоролике «Behind the Music» Саймон Лэндри, музыкальный руководитель Ubisoft Music, и Алекс Ривьер, директор по звуку Massive Entertainment, объясняют, как появился саундтрек из 49 треков.

Официальный саундтрек кAvatar: Frontiers of Pandora написан номинированным на премию «Эмми» композитором Пинар Топрак (Капитан Марвел). Поскольку Avatar: Frontiers of Pandora состоит из совершенно разных регионов с разными кланами и биомами, Топрак позаботилась о том, чтобы ее музыка отражала тон каждого из них посредством уникальных музыкальных тем.

Есть также общая тема становления На’ви, которая отражена в партитуре через растущее использование деревянных духовых инструментов, перкуссии и болгарского хора.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna и ПК с Windows, а также в Ubisoft+ со дня выпуска.