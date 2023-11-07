При покупке процессоров и видеокарт от AMD можно получить бесплатную копию Avatar: Frontiers of Pandora

Производители "железа" часто используют различные приемы для стимулирования игроков к покупке комплектующих. Помимо стандартного снижения цены, не менее часто проводятся специальные акции, в рамках которых владельцы новых процессоров и видеокарт получают бесплатные копии игр. На этот раз в качестве бесплатной игры выступит Avatar: Frontiers of Pandora.
Чтобы получить бесплатную копию Avatar: Frontiers of Pandora, нужно в период с 7 ноября по 30 декабря 2023 г. приобрести один из перечисленных компонентов под брендом AMD. В акции также могут участвовать ноутбуки, если они оснащены как процессором, так и видеокартой AMD (ограничение не распространяется на самый последний и мощный мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D).
Активировать полученный код на сайте AMD Rewards можно будет до 27 января 2024 года. После этой даты купон перестанет действовать и не будет востребован.
Процессоры AMD Ryzen, на которые распространяется акция:
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- AMD Ryzen 9 7950X
- AMD Ryzen 9 7945HX3D (процессор для ноутбука)
- AMD Ryzen 9 7900X3D
- AMD Ryzen 9 7900X
- AMD Ryzen 9 7900
- AMD Ryzen 7 7800X3D
Видеокарты AMD Radeon, на которые распространяется акция:
- AMD Radeon RX 7900 XTX
- AMD Radeon RX 7900 XT
- AMD Radeon RX 7900 GRE
- AMD Radeon RX 7800 XT
- AMD Radeon RX 7700 XT
- AMD Radeon RX 7600
Рассматриваемые комплектующие AMD, которые встречаются в игровых ноутбуках (ноутбук должен быть оснащен одним из перечисленных ниже процессоров и одной из перечисленных ниже видеокарт одновременно):
- AMD Ryzen 9 7945HX (процессор)
- AMD Ryzen 9 7845HX (процессор)
- AMD Ryzen 9 7940HS (процессор)
- AMD Ryzen 7 7840HS (процессор)
- AMD Ryzen 7 7735HS (процессор)
- AMD Radeon RX 7900M (видеокарта)
- AMD Radeon RX 7700S (видеокарта)
- AMD Radeon RX 7600S (видеокарта)
- AMD Radeon RX 7600M XT (видеокарта)
- AMD Radeon RX 6550M (видеокарта)
Полные условия акции доступны на официальном сайте AMD.
я так понимаю это как обычно ток в опред. стране и ток через их сайт если ?
Да
раньше ключи в коробки клали
Там же rx 5700 в минималки поставили? Шо уже устарела безнадежно?
Еееееееее пойду куплю AMD Ryzen 9 7950X3D + AMD Radeon RX 7900 XTX
Сразу две копии получишь. Ты крут.
К хорошему камню,ещё и бонус! Это приятно.
У меня был 7900х и соответственно ам5, это худший опыт использования процессора и платформы в целом за всю мою жизнь
AMD Ryzen 9 7950X в связке с RTX 4090 в разгоне на пределе, летает уже как год и все нормально) Температуры в играх под 80 но мне норм)
Эта игра - Фар Край с синими людьми.
ЯСНО У МЕНЯ амд рАЙЗЕН 5-3600
И даром ненужна эта игра,так как после второго Аватара,интерес к этой франжизе пропал окончательно.Жаль что Кэмерон на этом Аватаре,так сильно зациклился,так бы может несколько новых,других и классных фильмов,снял бы за это время.
Аватар 2 шлак?стоит смотреть ?
Не шлак, но такое себе. На 6 баллов. Обычная история. От блокбастера ждешь большего.
проходняк про злое зло и доброе добро, причем сюжет местами схож в тех плане с первым фильмом и при этом местами противоречит оригиналу
ааахахахахха ору с них насколько они ущербны
В топку эти ваши камни от АМД, которые греются под+90, требуют водянку, так еще через 2-4 года юзания сгорают к чертям, как угольки. Не рекомендую. Крайне не рекомендую. Только Intel и Nvidia. Не предавайте их накопленное годами доверие и репутацию, ради якобы амдишной производительности, которая по итогу станет палкой о двух концах.
LOL
R5 5600 в играх 60градусов у меня. С самой простецкой башней на 3 трубки
Да он тролль. Сидит там хихикает в кулачок.
Нищеброды порадуються подгону!
Порадуются без мягкого знака, правило 2 класса.