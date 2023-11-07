При покупке процессоров и видеокарт от AMD можно получить бесплатную копию Avatar: Frontiers of Pandora

Производители "железа" часто используют различные приемы для стимулирования игроков к покупке комплектующих. Помимо стандартного снижения цены, не менее часто проводятся специальные акции, в рамках которых владельцы новых процессоров и видеокарт получают бесплатные копии игр. На этот раз в качестве бесплатной игры выступит Avatar: Frontiers of Pandora.

Чтобы получить бесплатную копию Avatar: Frontiers of Pandora, нужно в период с 7 ноября по 30 декабря 2023 г. приобрести один из перечисленных компонентов под брендом AMD. В акции также могут участвовать ноутбуки, если они оснащены как процессором, так и видеокартой AMD (ограничение не распространяется на самый последний и мощный мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D).

Активировать полученный код на сайте AMD Rewards можно будет до 27 января 2024 года. После этой даты купон перестанет действовать и не будет востребован.

Процессоры AMD Ryzen, на которые распространяется акция:

AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7945HX3D (процессор для ноутбука)

AMD Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 7 7800X3D

Видеокарты AMD Radeon, на которые распространяется акция:

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD Radeon RX 7600

Рассматриваемые комплектующие AMD, которые встречаются в игровых ноутбуках (ноутбук должен быть оснащен одним из перечисленных ниже процессоров и одной из перечисленных ниже видеокарт одновременно):

AMD Ryzen 9 7945HX (процессор)

AMD Ryzen 9 7845HX (процессор)

AMD Ryzen 9 7940HS (процессор)

AMD Ryzen 7 7840HS (процессор)

AMD Ryzen 7 7735HS (процессор)

AMD Radeon RX 7900M (видеокарта)

AMD Radeon RX 7700S (видеокарта)

AMD Radeon RX 7600S (видеокарта)

AMD Radeon RX 7600M XT (видеокарта)

AMD Radeon RX 6550M (видеокарта)

Полные условия акции доступны на официальном сайте AMD.