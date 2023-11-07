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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.4 224 оценки

При покупке процессоров и видеокарт от AMD можно получить бесплатную копию Avatar: Frontiers of Pandora

Gruz_
Новости

Производители "железа" часто используют различные приемы для стимулирования игроков к покупке комплектующих. Помимо стандартного снижения цены, не менее часто проводятся специальные акции, в рамках которых владельцы новых процессоров и видеокарт получают бесплатные копии игр. На этот раз в качестве бесплатной игры выступит Avatar: Frontiers of Pandora.

Чтобы получить бесплатную копию Avatar: Frontiers of Pandora, нужно в период с 7 ноября по 30 декабря 2023 г. приобрести один из перечисленных компонентов под брендом AMD. В акции также могут участвовать ноутбуки, если они оснащены как процессором, так и видеокартой AMD (ограничение не распространяется на самый последний и мощный мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D).

Активировать полученный код на сайте AMD Rewards можно будет до 27 января 2024 года. После этой даты купон перестанет действовать и не будет востребован.

Процессоры AMD Ryzen, на которые распространяется акция:

  • AMD Ryzen 9 7950X3D
  • AMD Ryzen 9 7950X
  • AMD Ryzen 9 7945HX3D (процессор для ноутбука)
  • AMD Ryzen 9 7900X3D
  • AMD Ryzen 9 7900X
  • AMD Ryzen 9 7900
  • AMD Ryzen 7 7800X3D

Видеокарты AMD Radeon, на которые распространяется акция:

  • AMD Radeon RX 7900 XTX
  • AMD Radeon RX 7900 XT
  • AMD Radeon RX 7900 GRE
  • AMD Radeon RX 7800 XT
  • AMD Radeon RX 7700 XT
  • AMD Radeon RX 7600

Рассматриваемые комплектующие AMD, которые встречаются в игровых ноутбуках (ноутбук должен быть оснащен одним из перечисленных ниже процессоров и одной из перечисленных ниже видеокарт одновременно):

  • AMD Ryzen 9 7945HX (процессор)
  • AMD Ryzen 9 7845HX (процессор)
  • AMD Ryzen 9 7940HS (процессор)
  • AMD Ryzen 7 7840HS (процессор)
  • AMD Ryzen 7 7735HS (процессор)
  • AMD Radeon RX 7900M (видеокарта)
  • AMD Radeon RX 7700S (видеокарта)
  • AMD Radeon RX 7600S (видеокарта)
  • AMD Radeon RX 7600M XT (видеокарта)
  • AMD Radeon RX 6550M (видеокарта)

Полные условия акции доступны на официальном сайте AMD.

27
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
gliga142

я так понимаю это как обычно ток в опред. стране и ток через их сайт если ?

10
agula98

Да

1
Night Strider

раньше ключи в коробки клали

3
Big and Fat

Там же rx 5700 в минималки поставили? Шо уже устарела безнадежно?

2
sensonokao

Еееееееее пойду куплю AMD Ryzen 9 7950X3D + AMD Radeon RX 7900 XTX

1
pervosid

Сразу две копии получишь. Ты крут.

2
Evzard

К хорошему камню,ещё и бонус! Это приятно.

1
Яков Будников

У меня был 7900х и соответственно ам5, это худший опыт использования процессора и платформы в целом за всю мою жизнь

-6
L1no Яков Будников

AMD Ryzen 9 7950X в связке с RTX 4090 в разгоне на пределе, летает уже как год и все нормально) Температуры в играх под 80 но мне норм)

0
Выxyxoль

Эта игра - Фар Край с синими людьми.

0
Gector17792020

ЯСНО У МЕНЯ амд рАЙЗЕН 5-3600

0
Denn378

И даром ненужна эта игра,так как после второго Аватара,интерес к этой франжизе пропал окончательно.Жаль что Кэмерон на этом Аватаре,так сильно зациклился,так бы может несколько новых,других и классных фильмов,снял бы за это время.

-2
VIGITAL ART

Аватар 2 шлак?стоит смотреть ?

3
Spillik VIGITAL ART

Не шлак, но такое себе. На 6 баллов. Обычная история. От блокбастера ждешь большего.

4
Night Strider VIGITAL ART

проходняк про злое зло и доброе добро, причем сюжет местами схож в тех плане с первым фильмом и при этом местами противоречит оригиналу

0
matrixua

ааахахахахха ору с них насколько они ущербны

-4
Лунамария

В топку эти ваши камни от АМД, которые греются под+90, требуют водянку, так еще через 2-4 года юзания сгорают к чертям, как угольки. Не рекомендую. Крайне не рекомендую. Только Intel и Nvidia. Не предавайте их накопленное годами доверие и репутацию, ради якобы амдишной производительности, которая по итогу станет палкой о двух концах.

-8
pervosid

LOL

1
sensonokao

R5 5600 в играх 60градусов у меня. С самой простецкой башней на 3 трубки

0
hatenemy sensonokao

Да он тролль. Сидит там хихикает в кулачок.

0
HomeWork

Нищеброды порадуються подгону!

-10
ratte88

Порадуются без мягкого знака, правило 2 класса.

1