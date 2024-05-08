DRIVE Rally выйдет в раннем доступе на ПК этой осенью

Эта гоночная игра позволяет совершить путешествие в прошлое и пережить золотую эпоху раллийных гонок. Игра дарит возможность окунуться в атмосферу 90-х годов прошлого века — периода расцвета автомобильного спорта, когда скорость и адреналин ценились превыше всего.

В игре представлен обширный автопарк классических раллийных автомобилей. Каждая машина тщательно воссоздана с учётом всех технических характеристик того времени. Реалистичная физика позволяет почувствовать себя за рулем настоящего ретро-болида. Управление автомобилем в игре максимально приближено к реальным ощущениям пилота на трассе — каждый поворот и участок дороги требует полной концентрации и мастерства.

Во время гонок вам будет помогать напарник-штурман. От слаженности вашей работы зависит результат. Штурман может стать и другом, и строгим наставником — в зависимости от ситуации. Победы объединяют, а ошибки заставляют искать новые решения.

Ещё одна уникальная особенность игры — возможность создавать собственные автомобили. Игрок может настраивать кузов, окраску, наклейки, детали интерьера в соответствии со своим стилем вождения и тактикой гонки. Это позволяет сделать машину по-настоящему индивидуальной и узнаваемой.