DRIVE Rally выйдет в раннем доступе на ПК этой осенью

#DRIVE Rally выйдет в раннем доступе для ПК и Mac в Steam, Epic Games Store и GOG этой осенью, а полноценный запуск на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК состоится в 2025 году, сообщил разработчик Pixel Perfect Dude.
#DRIVE Rally — это не просто путешествие по воспоминаниям; это аркадная игра, действие которой разворачивается в золотую гоночную эпоху 90-х. От пышных вечнозеленых лесов Хольцберга в Германии до извилистых засушливых дорог американского юго-запада — #DRIVE Rally предлагает множество знаковых трасс и легендарных раллийных автомобилей, которые игроки могут настроить и настроить. Независимо от того, новичок вы или опытный профессионал, игра гарантирует, что каждая гонка будет сложной и полезной. Кроме того, штурманы не просто участвуют в поездке — они придают путешествию индивидуальность благодаря своему уникальному юмору и подробным указаниям, как проехать.