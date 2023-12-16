Рейтинги Avatar: Frontiers Of Pandora превосходят другие игры Ubisoft за последние годы

Avatar: Frontiers of Pandora добилась большого успеха, несмотря на неоднозначные и справедливые отзывы критиков. Она пользуется большой популярностью среди геймеров благодаря великолепной визуальной точности и элементам фэнтези. В результате игра получила довольно высокий статус по оценкам пользователей на Metacritic, что выделяет ее среди всех других игр Ubisoft за последние несколько лет.
В настоящее время эта ролевая игра имеет оценку пользователей на Metacritic 8,2 из 10, что является самым высоким показателем студии за последние несколько лет. Для сравнения: Far Cry 4 и Watch Dogs 2 одновременно находятся на втором месте, а оценки пользователей достигают максимума 7,7 из 10 на известном сайте-агрегаторе обзоров. Assassin’s Creed Mirage находится на третьем месте с пользовательским рейтингом 7,4/10, на четвертом месте следует Assassin’s Creed Origins с рейтингом 7,3/10.
В настоящее время игра от первого лица имеет 334 пользовательских оценки, из которых 78% положительные – это 261 довольный игрок. Около 11% при 36 отзывах высказали неоднозначное мнение, а отрицательные отзывы составили 12% при 39 отзывах. В целом, это довольно положительная оценка пользователей новой игры от Ubisoft.
Avatar: Frontiers of Pandora вышла 7 декабря 2023 года для Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 и ПК в Epic Games Store, Ubisoft Connect и GeForce Now.
Так себе достижение на самом деле.
Ща обиженки наслушаются блохеров и прибегут сюда кукарекать с пеной у рта.
Я уже их жду с хлебом и солью 😆
Проблема людей в том, что они привыкли сначала обсирать, а потом в лучшем случае молчать тихонько, если поняли что облажались. В случае с Ubisoft это правило железно работает, достаточно поглядеть на раздел новостей по этой игре и комментариям к ним.
Тут авансом игру закапывают. Особенно отбитые несмотря ни на что гнут свою линию. Игра понравилась игрокам и получила признание - "ряя калоеды убейсофта что с них взять", игра вышла лучше чем другие игры студии - "ряя убейсофт конвеер хрень какашка". Признать, что игра получилась хорошей? Нее, ни в коем случае, аргументы будут "рескин фаркрая конвеер вышки хрень".
Всё вышеописанное сводится к одной прекрасной фразе "не играл но осуждаю".
Своё мнение сейчас иметь немодно, модно мыслить по готовому шаблону "ubisoft = кал", ну или слушать других таких же "блогеров", мол вот авторитетный (ага) человек сказал, значит так оно и есть.
Любая альтернативная точка зрения, особенно та, где игру хвалят - вызывает отторжение, мол как же так, это убейсофт значит кал, и всё тут. Другого не дано.
А по факту 3 из 4х человек сказали про аватара хорошо(что и попало в итоговую статистику), а на другие игры от юбисофт отозвались тысячи недовольных поклонников знающих хорошие времена юбиков
Ну так то, игра довольно атмосферная и приятная, что-то необычное. Фанатам Аватара особенно зайдёт
Не могу воспринимать "Pandorra" иначе как от Marcus'a из Borderlands с его потрясающим акцентом
не однозначная игра на самом деле, вроде бы и прикольно по этому миру бегать, но вид от первого лица как то напрягает...прошлая часть аватара была безупречной, и за военных порубится можно было...а тут всех спасать опять, тягомотина...
Сейчас хейтеры юбисофта расскажут какая на самом деле оценка у игры 😂
Нам вас каллоедных не понять)
Да я того же мнения о тебе и тебе подобных))))))) не думай что ты особенный 😆
Иди готовь хвалебные отзывы на "кал энд боунс"
"это 261 довольный игрок"...ну не сказать, что цифра впечатляющая.
У меня есть предположение, что на эту игру, основной массе игроков, попросту плевать. Ну вышла и вышла. Очередная игра от "Ubisoft" с золотой коллекцией принесиподательных квестов и аванпостами. Думается мне, что массовый игрок попросту устал от набивших оскомину механик и условностей юбисофтовских игр. Потому так мало оценок. И в целом не видно в этих ваших интернетах какого-то восторга.
НЕ Ну реально- мне на игру тупо плевать - вышла и вышла,даже будь она ломанная ,мне ее даже впадлу качать было бы
Согласен. Я не говорю, что игра фуфло. Просто даже трейлеры не вызвали никакого эмоционального отклика. И тут ты верно подметил, если бы игра появилась в зелёном магазине, то и качать не стал бы. Может быть, когда-нибудь, когда совсем не во что будет играть. И так со всеми, последними играми юбисофт. Мне кажется, что они зашли в тупик, ну или я перенасытился.