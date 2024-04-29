Хидэо Кодзима поведал об особенностях разработки Metal Gear Solid: Peace Walker, которую хотели назвать MGS5

Сегодня свой юбилей отмечает знаменитый стелс-экшен Metal Gear Solid: Peace Walker. Ровно 14 лет назад, 29 апреля, игра вышла в Японии эксклюзивно для PSP. В честь этого события главный создатель серии и геймдизайнер игры Хидэо Кодзима вспоминал о самых примечательных аспектах производства этой части. Как оказалось, изначально проект должен был получить подзаголовок Metal Gear Solid 5 и быть более мрачным и серьезным в отношении общего сюжета.

После релиза Metal Gear Solid 4 разработчики во главе с Кодзима осознали, что серию пора переводить на новый высокотехнологичный движок. Его разработка заняла у студии очень много времени и сил. Пока шла работа над новым движком, разработчики хотели продолжить основную историю франшизы на текущем движке для еще одной части. Именно так и появилась идея выпустить Metal Gear Solid 5: Peace Walker на PSP. Однако команда столкнулась с сильным давлением.

Мне было еще за 40. Это было примерно в то время, когда многие игровые компании начали переходить к разработке приложений для раскладушек. Первоначально Metal Gear Solid: Peace Walker называлась MGS5PW, но из-за сильного противодействия со стороны зарубежных рынков от серии отказались. Поскольку это PSP, целевой возрастной диапазон был снижен до учащихся начальной, средней и старшей школы. Целью было открыть для себя молодежь и привлечь поклонников двух поколений: родителей и детей.

— сообщил Хидэо Кодзима.

Для молодого поколения игроков разработчики намеренно понизили тон персонажей и истории, чтобы они напоминали журнал манги для подростков, сохранив при этом общую задумку и посыл.

Поскольку это PSP, нельзя ожидать, что она станет мировым хитом, как раньше. Поэтому затраты на производство должны быть значительно снижены. Ни захват движений, ни голливудских композиторов использовать было нельзя. Поэтому мы использовали метод цифровой анимации 'bande dessinee'. Основная композиция выполнена штатным композитором, а вокал для неё исполнила Донна - главный менеджер в офисе студии.

Несмотря на некоторые поблажки и серьезные изменения, Кодзима остался полностью доволен финальной версией Metal Gear Solid: Peace Walker. Игра показала, что серия способна привлечь совершенно новую для себя аудиторию и при этом оставаться сама собой. Единственное, о чем жалеет автор, это то, что им в финале не удалось использовать лицензионную песню. Разработчикам не удалось договориться с правообладателями из-за того, что в игре была стрельба из оружия, а её сюжет вращался вокруг войны.