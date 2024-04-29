В Tekken 8 появился бот, который спамит одним приемом и легко выигрывает рейтинговые матчи

Энтузиаст под ником jimmashima решил наглядно показать две главные проблемы файтинга Tekken 8. Во-первых, игра от Bandai Namco остаётся уязвимой для читеров, а во-вторых, Эдди требует перебалансировки в следующем патче. Для этого пользователь разработал бота, который играет за нового персонажа и успешно себя показывает в рейтинговых матчах.
Бот реализован в Tekken 8 крайне простым способом. По сути, энтузиаст составил программу для использования только одного простого приёма Эдди, который состоит всего из двух кнопок. При этом бот не умеет использовать другие кнопки управления и не ставит блок. Тем не менее такой простой комбинации хватило, чтобы добраться до ранга Vanquisher, это 13-й ранг из 30 возможных.
Как сообщается, бот существует в файтинге менее суток. Все его битвы транслируются в прямом эфире на Twitch. Правила стриминговой платформы запрещают демонстрацию читов в сетевых играх, однако это не мешает боту собирать около 1 тысячи зрителей. Также на бота ещё никак не отреагировали разработчики. Фанаты Tekken 8 просят авторов обратить на это внимание и внедрить в игру хотя бы минимальную защиту от подобных спамеров.
Tekken никогда не была сбалансированной игрой. Играю за Ling Xiaoyu в Tekken 7 поднимался до ранга Destroyer. Так вот чтобы играть за нее и побеждать нужно играть как на пианино, удары слабые комбо короткие. За момент когда враг открылся я почти урона не наношу. Теперь возьмите какого то King котрый с двух трех плюх за один раз снёс то, что я снезу за три подхода. Вот только ему чтобы проиграть нужно открыться скажем три раза, а мне один. Молчу за всяких DLC персонажей типа Ниггана или чела из Final Fantasy. Молчу за откровенно поостых и однокнопочных персонажей типа Катарина. Жутко бесит Казуя своией вертушкой-юлой в прыжке, очень сложно контрить но изи можно задрачивать/спамить. Про игроки мне напишут что я нуб и это все контрится. Не спорю, только каким то персонажем объективно легче побеждать без усилий, а каким то приходится ж опу рвать
Не ну видно что бота переиграть можно.
Лол, до вангвишера каждый второй игрок спамит две кнопки, теперь будем их банить??? А Эдди так вообще бреиндэд персонаж ещё с третьей части...
Удивительно, что не сделали бота, спамящего эвгф
Я не любитель файтингов, но вроде бы сам смысл их в том, чтобы прожимать сложные комбинации.
Расскажи это задротам в МК которые стоят в конце экрана и хе рачат тебя каким-то нубсайботом спэшл приемами, а ты какой-нибудь барака без телепорта и с одной спешл атакой стрельбы
И так и должно быть в нормальном файтинге?
Нет я считаю, что игра должна быть сбалансированной. Я бы вообще исключил стреляющие атаки которыми можно спамить.
Подобные статьи только показывают абсолютный лоускил на низких рангах, и не понимание во что эти люди играют