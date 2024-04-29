Авторы выживача Enshrouded положительно оценили необычный способ прохождения игры от спидраннера

Авторы популярной ролевой игры Enshrouded с элементами выживания оказались совсем не против, когда пользователи ищут нестандартные способы прохождения основной истории. Недавно спидраннеру под ником Let's Game It Out aka Josh удалось найти новый эксплойт, который позволяет пропустить огромный кусок вступительной части игры. Вместо того чтобы играть, как было задумано разработчиками, он шёл наперекор оригинальному геймдизайну и смог намного быстрее прийти к финалу.
Процесс нестандартного прохождения Enshrouded вы можете увидеть в ролике выше. Энтузиаст не использует читы или серьёзные баги для этого, лишь старается мыслить нестандартно и экспериментировать в различных ситуациях. Так вместо того, чтобы идти по тропе в пещеру в самом начале игры, энтузиаст решил спуститься с очень сложного обрыва, не получив урона. На это потребовалось большое количество попыток. Затем спидраннер решил построить базу, но не в совсем привычном для этого месте.
Энтузиаст построил свой дом в полуметровой яме. Вместо обычного лагеря со всем необходимым, он соорудил огромное количество мостов и лестниц, чтобы передвигаться быстрее. После этого стример тратит 45 минут на уничтожение двери, чтобы не открывать её задуманным способом и легко убивает одного из боссов. Таким образом, он доходит до самого финала Enshrouded.
Несмотря на всеобщий хаос действий спидраннера, забег все же понравился разработчикам игры. Авторы Enshrouded отметили, что их забавляют любые попытки пользователей "сломать" их игру. Они призывают пользователей не бояться экспериментов и искать нестандартные пути для прохождения. Впрочем, это не исключает того, что некоторые найденные ошибки через подобные эксперименты будут исправлены в последующих обновлениях.