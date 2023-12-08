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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
7.2 276 оценок

RTX 4090 при разрешении 4K со сверхвысокими настройками Unobtainium выдаёт 65 FPS в Avatar: Frontiers of Pandora

KoRnEr
Новости

Avatar: Frontiers of Pandora выглядит современным Crysis, поскольку его секретные настройки сверхвысокой графики Unobtainium могут составить конкуренцию даже RTX 4090.

Настройки графики Unobtanium, которые можно разблокировать, введя команду «-unlockmaxsettings» в меню «Добавить аргументы запуска» в клиенте Ubisoft Connect, выводят настройки за рамки ультра, обеспечивая лучшее качество трассировки лучей, разрешение теней и отражений и многое другое.

Эти настройки настолько требовательны, что даже RTX 4090 едва удается запустить игру со скоростью чуть выше 60 кадров в секунду в разрешении 4K с режимом производительности DLSS, который повышает разрешение изображения до разрешения 1080p, как показано в видео на канале Compusemble.

Визуальные различия между Ultra и Unobtainium в Avatar: Frontiers of Pandora, видно на сравнительныъ скриншотах. Хотя различия, возможно, и не столь значительны, они определенно заметны.

Хорошо, что Avatar: Frontiers of Pandora поддерживает AMD FSR 3 Frame Generation, поэтому производительность определенно можно довести до приемлемого уровня даже на таких сверхвысоких настройках графики, хотя и придется столкнуться с неизбежным увеличением задержки ввода. Реализация FSR 3 в игре — лучшая на сегодняшний день , так что это определенно отличный вариант.

7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Sigaretro

Толку от этих FPS если игра это содержимое кишечника Ива Гиймо. Юбисофт активно проломили ещё одно днище на пути к земному ядру.. Компания дегенератов.

5
SoRaS3

Суровая правда.

А ещё, у них есть Ubisoft Connect.

0
Artery Kaulitz

А почему на фотках Crysis, а требования как у The Matrix Awakens (если бы она была полноценной игрой)?

4
Odesseet

Мне интересно на каких машинах разрабы тестируют игры что потом выходит неоптимизированные игры,не про Аватар говорю,а в целом по тенденции выпуска новых релизов

2
AndruhaGruz

А кто сказал что они их сейчас тестируют:)

2
Spillik

Есть специальный девкит, который симулирует мощность разных видеокарт.

2
Eclair_93

Не увидел нормальной графики, требования необоснованы. На оптимизацию положен болт, хотя это уже как данность, по ходу не будет больше нормальных игр в плане железа.

1
alexhistory

Мне лично всегда нравилась играть в 63 фпс. Картинка огонь! Но я всегда тестирую перед тем как начать и всем советую! Лучше 63 просто не бывает! Уж поверьте старому пирату!

1
Goodvini

Не, на 63 уже разрывы заходят, лучше на 61фпс😉

0
hpi

Вот это графон. Игра года по графону однозначно.

1
jax baron

бред я видел 4070 в фулл хд 50 фпс выдаёт.

0