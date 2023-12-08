RTX 4090 при разрешении 4K со сверхвысокими настройками Unobtainium выдаёт 65 FPS в Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora выглядит современным Crysis, поскольку его секретные настройки сверхвысокой графики Unobtainium могут составить конкуренцию даже RTX 4090.
Настройки графики Unobtanium, которые можно разблокировать, введя команду «-unlockmaxsettings» в меню «Добавить аргументы запуска» в клиенте Ubisoft Connect, выводят настройки за рамки ультра, обеспечивая лучшее качество трассировки лучей, разрешение теней и отражений и многое другое.
Эти настройки настолько требовательны, что даже RTX 4090 едва удается запустить игру со скоростью чуть выше 60 кадров в секунду в разрешении 4K с режимом производительности DLSS, который повышает разрешение изображения до разрешения 1080p, как показано в видео на канале Compusemble.
Визуальные различия между Ultra и Unobtainium в Avatar: Frontiers of Pandora, видно на сравнительныъ скриншотах. Хотя различия, возможно, и не столь значительны, они определенно заметны.
Хорошо, что Avatar: Frontiers of Pandora поддерживает AMD FSR 3 Frame Generation, поэтому производительность определенно можно довести до приемлемого уровня даже на таких сверхвысоких настройках графики, хотя и придется столкнуться с неизбежным увеличением задержки ввода. Реализация FSR 3 в игре — лучшая на сегодняшний день , так что это определенно отличный вариант.
Толку от этих FPS если игра это содержимое кишечника Ива Гиймо. Юбисофт активно проломили ещё одно днище на пути к земному ядру.. Компания дегенератов.
Суровая правда.
А ещё, у них есть Ubisoft Connect.
А почему на фотках Crysis, а требования как у The Matrix Awakens (если бы она была полноценной игрой)?
Мне интересно на каких машинах разрабы тестируют игры что потом выходит неоптимизированные игры,не про Аватар говорю,а в целом по тенденции выпуска новых релизов
А кто сказал что они их сейчас тестируют:)
Есть специальный девкит, который симулирует мощность разных видеокарт.
Не увидел нормальной графики, требования необоснованы. На оптимизацию положен болт, хотя это уже как данность, по ходу не будет больше нормальных игр в плане железа.
Мне лично всегда нравилась играть в 63 фпс. Картинка огонь! Но я всегда тестирую перед тем как начать и всем советую! Лучше 63 просто не бывает! Уж поверьте старому пирату!
Не, на 63 уже разрывы заходят, лучше на 61фпс😉
Вот это графон. Игра года по графону однозначно.
бред я видел 4070 в фулл хд 50 фпс выдаёт.