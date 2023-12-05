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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.3 248 оценок

Стало известно точное время выхода Avatar Frontiers of Pandora

monk70
Новости

Выход Avatar Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря 2023 года. Об этом было объявлено на Ubisoft Forward 2023, и игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Amazon Luna. Но остается вопрос, когда именно игра станет доступна?

Официальное сообщение от Ubisoft показало, когда Avatar Frontiers of Pandora станет доступна в определенных регионах. Предварительная загрузка игры уже доступна на всех системах.

На консолях игра станет доступна в 00:00 МСК. На ПК в Ubisoft Connect – 02:00 МСК, а в Epic Games Store и Amazon Luna – 08:00 МСК

0
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
500ml

В чем причина тряски, очередная ретекстура фар край

5
FrontierOfPandora

Серьёзно? Пойду тогда отменю предзаказ.. Чет я ло**нулся получается)

-1
Goodvini FrontierOfPandora

Бывает))

1
FrontierOfPandora Goodvini

Представляешь еле успел сделать отмену)) жесть

0
Goodvini FrontierOfPandora

Держал пальцы крестиком за тебя, теперь спокойна на ютуб…))

0
FrontierOfPandora Goodvini

А на ютуб зачем)?

0
EKCTPACEHC

На халяву досталась, грех не поиграть))

1
askazanov

Аатор, пост лучше напиши когда она торрентах появится, остальное не интересно!!!!!))))

-2
Goodvini

Это Императрицу надо спрашивать, а не автора )

-1