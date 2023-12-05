Стало известно точное время выхода Avatar Frontiers of Pandora

Выход Avatar Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря 2023 года. Об этом было объявлено на Ubisoft Forward 2023, и игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Amazon Luna. Но остается вопрос, когда именно игра станет доступна?

Официальное сообщение от Ubisoft показало, когда Avatar Frontiers of Pandora станет доступна в определенных регионах. Предварительная загрузка игры уже доступна на всех системах.

На консолях игра станет доступна в 00:00 МСК. На ПК в Ubisoft Connect – 02:00 МСК, а в Epic Games Store и Amazon Luna – 08:00 МСК