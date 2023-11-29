Свежий трейлер Avatar: Frontiers of Pandora с комментариями от разработчиков экшена

Massive Entertainment вместе с компанией Ubisoft представили новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora. В этом ролике разработчики показали несколько эффектных кадров из предстоящего экшена по мотивам самого кассового фильма "Аватар" и рассказали о сложностях создания такого мира. Проект с самого начала создавался, чтобы стать гармоничной частью удивительного мира, который создал Джеймс Кэмерон.

Игра Avatar: Frontiers of Pandora является полноценной частью обширной вселенной "Аватара" вместе с его удивительным миром Пандоры. Чтобы гармонично встроить игровой мир в уже известный канон, разработчики потратили не мало собственных сил. Команда изучала известные факты о вселенной из фильмов, а также обращалась непосредственно к его создателям, чтобы не упустить важных деталей, особенно в области флоры и фауны Пандоры.

Создание игры в чужой вселенной - это совершенно другой уровень сложности. В начале процесса это немного некомфортно. Нам нужно было задать очень много вопросов. Создание игры - это не то же самое, что создание фильма. Ценности студии и создателя вселенной рано или поздно вступят в конфликт.

Напомним, ранее стало известно, что в распоряжение Massive Entertainment попали сценарии для будущих частей фильма "Аватар".

Насколько у разработчиков получилось точно воссоздать игровой мир Пандоры, узнаем уже после релиза. Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.