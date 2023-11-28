Разработчики Avatar: Frontiers of Pandora получили эксклюзивный доступ к сценариям будущих фильмов Джеймса Кэмерона

Уже в этом декабре состоится релиз масштабного экшена Avatar: Frontiers of Pandora от студии Massive Entertainment и Ubisoft, основанный на популярном фильме Джеймса Кэмерона "Аватар". Несмотря на то, что сюжет игры будет развиваться в отрыве от основной истории оригинального фильма, разработчики скрупулезно подошли к первоисточнику и даже получили расширенный взгляд на замысел известного режиссера. Как оказалось, у студии Massive Entertainment были в распоряжении готовые сценарии для будущих частей "Аватара".
О тесной связи Avatar: Frontiers of Pandora с фильмами рассказал директор игры Магнус Йенсен в интервью ComicBook. По его словам, разработчики получили эксклюзивный доступ к сценариям будущих фильмов франшизы, которые уже были отредактированы Джеймсом Кэмероном. Команде необходимо было узнать, что готовят создатели фильмов, чтобы избежать самоповторов и "канибализации" элементов мира.
Чтобы мы могли правильно вписаться в хронологию - ведь мы начали работу над игрой еще до выхода "Аватара: Путь воды" - да, у нас был доступ к сценарию не только "Аватара: Путь воды", но и некоторых предстоящих фильмов.
— объяснил Магнус Йенсен, директор Avatar: Frontiers of Pandora.
Сценарий к будущим фильмам помог разработчикам лучше прописать общий сюжет игры и ее персонажей. Кроме этого, это позволило команде Massive Entertainment уже на данном этапе включить в проект уникальные пасхалки, которые игроки смогут обнаружить, исследуя огромный открытый мир Пандоры.
Avatar: Frontiers of Pandora выходит 7 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Сколько ждал и наконец то через 9д выход 😊 аж не верится
а денува будет? Вообще не очень верится в успех, но в любом случае что то +- интересное получится
сейчас уже без разницы есть эти денувы или нету))) есть оффлайн активации за несчастные 100-300 руб