Восемь минут геймплея из ПК-версии Avatar: Frontiers Of Pandora

Завтра Ubisoft выпустит Avatar: Frontiers of Pandora. И тут выясняется, что кто-то слил в сеть 8 минут геймплея из PC-версии игры. В утечке содержится также статистика производительности, а значит, можно получить представление о том, насколько производительна игра на NVIDIA RTX 4070Ti.

В режиме 1080p с пользовательскими настройками и DLAA NVIDIA RTX 4070Ti выдает от 110 до 130 fps. И на этом все. А вот для 1440p или 4K данных к сожалению нет. Однако по этим показателям можно составить небольшое представление о производительности игры.

Также стоит отметить, что это закрытая локация. Традиционно в таких зонах производительность значительно выше. Но стоит вам попасть в открытую локацию, как производительность в игре может заметно упасть. И это тоже нужно учитывать.

По заявлению Ubisoft, при запуске Avatar: Frontiers of Pandora будет реализована технология FSR 3.0. Как видно, настройки для FSR 3.0 действительно есть. А вот настроек трассировки лучей обнаружить не удалось. В Ubisoft утверждают, что ПК-версия будет поддерживать глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI), а также тени и отражения с трассировкой лучей. Но как уже упоминалось, таких настроек в меню графики не оказалось.

Посмотреть утечку видео с игровым процессом Avatar: Frontiers of Pandora на ПК можно по этой ссылке.