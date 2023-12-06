Восемь минут геймплея из ПК-версии Avatar: Frontiers Of Pandora

Завтра Ubisoft выпустит Avatar: Frontiers of Pandora. И тут выясняется, что кто-то слил в сеть 8 минут геймплея из PC-версии игры. В утечке содержится также статистика производительности, а значит, можно получить представление о том, насколько производительна игра на NVIDIA RTX 4070Ti.
В режиме 1080p с пользовательскими настройками и DLAA NVIDIA RTX 4070Ti выдает от 110 до 130 fps. И на этом все. А вот для 1440p или 4K данных к сожалению нет. Однако по этим показателям можно составить небольшое представление о производительности игры.
Также стоит отметить, что это закрытая локация. Традиционно в таких зонах производительность значительно выше. Но стоит вам попасть в открытую локацию, как производительность в игре может заметно упасть. И это тоже нужно учитывать.
По заявлению Ubisoft, при запуске Avatar: Frontiers of Pandora будет реализована технология FSR 3.0. Как видно, настройки для FSR 3.0 действительно есть. А вот настроек трассировки лучей обнаружить не удалось. В Ubisoft утверждают, что ПК-версия будет поддерживать глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI), а также тени и отражения с трассировкой лучей. Но как уже упоминалось, таких настроек в меню графики не оказалось.
Посмотреть утечку видео с игровым процессом Avatar: Frontiers of Pandora на ПК можно по этой ссылке.
Не знаю почему, но вся тема с аватаром кроме усталости ничего не вызывает. Ну опять ты играешь за хороших и честных синеботов против злых и плохих "корпоративных" людей. Опять будет:
- приручи зверюшку
- зачисти аванпост
- открой вышку
- собери 10 ростков чего-то там и 5 шкур
- стэээлс... Иди через кусты, подойди со спины, нажми кнопку и повтори 5 раз
- катсцена с сильной и независимой синей предводительницей чего-то там, которая говорит "принеси подай отойди не мешай"
Лучше бы за военных дали поиграть. Садишься в этого робота / меха, идёшь в джунгли, а там хрен его знает что тебя может ждать: какая-то клыкастая тварь или ядовитая флора, или ещё что-то. Косишь поселения, выжигаешь джунгли. Но нет, опять с луком в индейцев-спасателей играть
P.S. Всё, отбой, за сюжет отвечает Челла Раманан. Вот из её резюме (кто не знает англ. см. ниже суть):
I am currently a narrative designer on the writing team for Avatar: Frontiers of Pandora, at Ubisoft Massive in Sweden.
I am half of 3-Fold Games, a female game development team, from the UK. Our first game was the BAFTA-nominated 'Before I Forget' - a narrative exploration game about a woman with dementia.
I am currently working on a new game called Windrush Tales. This is a personal project that reflects my British Caribbean heritage. It is also the first game to be supported by the collaborative brand 3-Fold Presents.
I'm a former freelance writer and award-nominated games journalist, primarily at www.gameindustry.com and The Guardian.
As co-founder of POC in Play and former board member of Women In Games (WIGJ), I am an active campaigner for diversity in games,
Гордится, что она женщина-разработчик и организатор движения "женщины в играх", а также лоббист "инклюзивности" в играх. Работает на The Guardian, они тоже лоббисты Woke культуры. Её первая игра - про даму с деменцией. Её основной профиль - доносить, что она из двух миров сразу и что чёрному человеку непросто жить в белом мире.
Для тебя есть гта6 с жирными черными жопами и кучей фриканов)
Спасибо за мнение, но ты ошибся постом
Не стоит благодарности))
Вот из за этих обиженок нам теперь вместо интересных игр приходится лицезреть второсортное дерьмо про вечно угнетенных и "не таких как все".
Ну я думаю что все равно разница есть типо мир пандоры джунгли красота.Мне вот из всех фар краев например понравился 3 и фар край примал а кому то может только фар край 5 нравится хотя геймплей вних плюс минус один и тот же,каждому свое как говорится.
Голубая луна, на которой голубые бегают против неголубых противников.
Ну что ж. Поиграем как выйдет торентидишен версия.
Ну такое... я лично буду ожидать, что в игре будет просто банальный сюжет с банальной концепцией. Ну подумаешь, синие человечки против не синих человечков. Интересно, а как квесты тогда развлекать нас будут? Думаю, мы ещё успеем об этом узнать.
Ну вот и вышло то что обещали по поводу оптимизации. 130фпс в закрытом помещении и примерно на 20-30 будет меньше на открытых локациях. И это ещё без DLSS и FSR 3 + FG. Потянет эту игру даже древняя 1070 с адекватным количеством фпс 😊 Но всё равно нытики и вечно недовольные найдут к чему при***ться в этой игре)) СтОпИтСоТ аванпааастофф и куча джигурдаутааф... ааа и вышки))) миллион вышеек
А вот и джаггернауты. :)
Фар Сру: Аватар - синие восстание
какой бы шутан юбисофт не делает, получается far cry