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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 440 оценок

Выпущено обновление 3.1 для Avatar: Frontiers of Pandora c исправление сбоев

monk70
Новости

Ubisoft выпустила обновление 3.1 для Avatar: Frontiers of Pandora и поделилась полными примечаниями к патчу. Этот патч исправляет несколько проблем, с которыми сталкивались игроки.

Размеры патча:

  • PS5 — 1,7 ГБ
  • Xbox Series X/S — 2,7 ГБ
  • ПК – 2,37 ГБ

Обновление 3.1 исправляет сбой, возникающий при взаимодействии с продавцом. Более того, он исправляет недостающие характеристики существующего оружия и снаряжения и решает некоторые проблемы со волосами, которые могут возникнуть. Наконец, аудиозаписи теперь будут автоматически воспроизводиться при их выборе в мире.

Примечания к выпуску обновления 3.1:

  • Аудиозаписи теперь будут автоматически воспроизводиться при их получении в мире.
  • Исправлены недостающие характеристики существующего оружия и снаряжения.
  • Исправлен сбой, возникающий при взаимодействии с продавцом.
  • Исправлены проблемы с клиппингом волос.
-7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
darkevil555

что реал в эту игру только с ртх можно играть типа говорят их не отключить?

2
Eclair_93

Когда уже исправление для торрента?

1
Slokas

Любая инди параша будет интересней чем этот нелепый провальный рескин фар край, поэтому вряд ли кто то будет ломать её.

2