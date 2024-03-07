Выпущено обновление 3.1 для Avatar: Frontiers of Pandora c исправление сбоев

Ubisoft выпустила обновление 3.1 для Avatar: Frontiers of Pandora и поделилась полными примечаниями к патчу. Этот патч исправляет несколько проблем, с которыми сталкивались игроки.
Размеры патча:
- PS5 — 1,7 ГБ
- Xbox Series X/S — 2,7 ГБ
- ПК – 2,37 ГБ
Обновление 3.1 исправляет сбой, возникающий при взаимодействии с продавцом. Более того, он исправляет недостающие характеристики существующего оружия и снаряжения и решает некоторые проблемы со волосами, которые могут возникнуть. Наконец, аудиозаписи теперь будут автоматически воспроизводиться при их выборе в мире.
Примечания к выпуску обновления 3.1:
- Аудиозаписи теперь будут автоматически воспроизводиться при их получении в мире.
- Исправлены недостающие характеристики существующего оружия и снаряжения.
- Исправлен сбой, возникающий при взаимодействии с продавцом.
- Исправлены проблемы с клиппингом волос.
что реал в эту игру только с ртх можно играть типа говорят их не отключить?
Когда уже исправление для торрента?
Любая инди параша будет интересней чем этот нелепый провальный рескин фар край, поэтому вряд ли кто то будет ломать её.