Журнал Famitsu положительно оценил Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora понравилась редакции журнала Famitsu, которая наградила ее хорошей оценкой 32 балла из 40. В некотором смысле они подтвердили отзывы, полученные об игре на Западе, где она была хорошо принята, но не превознесена, если не считать невероятной технической стороны.
Рецензии журнала Famitsu традиционно очень короткие, а рейтинг выражается как результат суммы голосов четырех редакторов.
Помимо Avatar: Frontiers of Pandora, в выпуске 1831 также была рассмотрена Custom Mech Wars для PS5, которая, однако, была встречена гораздо более холодным приемом с общим рейтингом 28/40.
В остальном сказать особо нечего, учитывая, что, как это часто бывает, в Японии тоже период подведения итогов и обзоров игр мало.
- Avatar: Frontiers of Pandora (PS5, Xbox Series) — 8/8/8/8 [32/40]
- Custom Mech Wars (PS5) — 6/7/8/7 [28/40]
Сеттинг на любителя, а так игра хорошая.
Нудная дрочильня на механиках Far Cry, с ограничениями из концептов первого Assassin Creed. Играть фанатам фильма или ксенофилам.
Синий что, перед дон Ахматовичем извиняется на скриншоте надеюсь за свой цвет расы!!1!
Ну и зря, кому в 23 интересны игры от 1го лица!? Да никому!
раздувают как киберпук когда-то, любители конвеерного ..авна с лопаты и без этого в экстазе!
Да это ты здесь раздуваешь свой негатив............. Как уже ранее чел написал "Уже слышу, как стадо полоумных истерично строчат желчные комменты." так оно пля и есть
ооо, а вот первый любитель ..авна с лопаты, приветствую тебя!
Мне оочень важно твоё мнение
категорически рад за тебя
Только вчера прошел эту игру и действительно она заслуживает 8. Обязательно закончу все допки. Особенно понравилось искать места по фото
Игра заслуживает вполне 7-7.5 баллов
Это игра заслуживает только забвение ледяного космоса и вечный мрак небытия..
Там уже находится сралфилд и балда гея)) так что мимо
Нечего, для третьего потеснятся немного, будет три амбициозных высера 23-го шведским бутербродиком..