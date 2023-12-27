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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
6.9 377 оценок

Журнал Famitsu положительно оценил Avatar: Frontiers of Pandora

monk70
Новости

Avatar: Frontiers of Pandora понравилась редакции журнала Famitsu, которая наградила ее хорошей оценкой 32 балла из 40. В некотором смысле они подтвердили отзывы, полученные об игре на Западе, где она была хорошо принята, но не превознесена, если не считать невероятной технической стороны.

Рецензии журнала Famitsu традиционно очень короткие, а рейтинг выражается как результат суммы голосов четырех редакторов.

Помимо Avatar: Frontiers of Pandora, в выпуске 1831 также была рассмотрена Custom Mech Wars для PS5, которая, однако, была встречена гораздо более холодным приемом с общим рейтингом 28/40.

В остальном сказать особо нечего, учитывая, что, как это часто бывает, в Японии тоже период подведения итогов и обзоров игр мало.

  • Avatar: Frontiers of Pandora (PS5, Xbox Series) — 8/8/8/8 [32/40]
  • Custom Mech Wars (PS5) — 6/7/8/7 [28/40]
-12
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Usurper

Сеттинг на любителя, а так игра хорошая.

2
РикоЧико

Нудная дрочильня на механиках Far Cry, с ограничениями из концептов первого Assassin Creed. Играть фанатам фильма или ксенофилам.

2
Макс Макс 007

Синий что, перед дон Ахматовичем извиняется на скриншоте надеюсь за свой цвет расы!!1!

0
alexhistory

Ну и зря, кому в 23 интересны игры от 1го лица!? Да никому!

-1
Bambillo132

раздувают как киберпук когда-то, любители конвеерного ..авна с лопаты и без этого в экстазе!

-2
Ушел в закат

Да это ты здесь раздуваешь свой негатив............. Как уже ранее чел написал "Уже слышу, как стадо полоумных истерично строчат желчные комменты." так оно пля и есть

-4
Bambillo132 Ушел в закат

ооо, а вот первый любитель ..авна с лопаты, приветствую тебя!

0
Ушел в закат Bambillo132

Мне оочень важно твоё мнение

-4
Bambillo132 Ушел в закат

категорически рад за тебя

-1
Комментарий удален
Rage Of Rage

Только вчера прошел эту игру и действительно она заслуживает 8. Обязательно закончу все допки. Особенно понравилось искать места по фото

Спойлер
-3
JackReacher

Игра заслуживает вполне 7-7.5 баллов

-3
Sigaretro

Это игра заслуживает только забвение ледяного космоса и вечный мрак небытия..

-3
Ушел в закат Sigaretro

Там уже находится сралфилд и балда гея)) так что мимо

-1
Sigaretro Ушел в закат

Нечего, для третьего потеснятся немного, будет три амбициозных высера 23-го шведским бутербродиком..

-2