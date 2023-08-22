Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance получила несколько геймплейных роликов

Приключенческий экшен, основанный на популярном анимационном сериале. В этой игре вы можете выбрать одного из девяти играбельных персонажей и отправиться в путешествие по вымышленному миру, населённому людьми, фантастическими животными и духами.

В игре вас ждут 18 глав, в которых вы будете сражаться с врагами, решать головоломки, основанные на четырёх стихиях, выполнять побочные квесты и взаимодействовать с различными персонажами из «Аватара». Вы также сможете улучшать своих персонажей, повышая их характеристики и открывая новые способности.