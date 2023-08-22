Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance получила несколько геймплейных роликов

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Playtation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 22 сентября, объявили издатель GameMill Entertainment и разработчик Bamtang Games.
Переживите незабываемые моменты из серии «Аватар», решая веселые и сложные головоломки, основанные на четырех элементах. Исследуйте ключевые локации четырех наций, взаимодействуя со знаковыми персонажами, выполняя побочные квесты, улучшая свои способности и побеждая противников из Нации Огня. Создано для семейной игры, путешествуйте в одиночку или вместе в захватывающем локальном и сетевом кооперативе для двух игроков в роли девяти разных персонажей.