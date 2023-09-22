Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance стала доступна на консолях и ПК ©

GameMill Entertainment объявила, что разработанный Bamtang Games экшн Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance вышел для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam за 49,99. В честь этого события был опубликован краткий трейлер, в котором освещаются особенности игры.

В этой игре можно играть как в одиночку, так и вдвоём, как онлайн, так и локально, с девятью любимыми персонажами из оригинальной серии в 18 главах. Четверо самых знакомых персонажей — Аанг, Тоф, Сокка и Катара — это лишь часть того, чего могут ожидать игроки.

Геймплей включает в себя бои и головоломки, состоящие из элементов мира, использующих землю, огонь, воду и изгиб воздуха. Кроме того, фанаты могут ожидать множество побочных квестов и улучшений персонажей, чтобы упростить управление определенными сегментами. Кроме того, название также будет состоять из своего рода видеоролика, демонстрирующего памятные моменты серии, в которые фанаты смогут пройти сами, побеждая врагов из Нации Огня.