Состоялся анонс приключенческого экшена Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance ©

Издатель GameMill Entertainment и разработчик Bamtang Games анонсировали игру Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Игра выйдет в продажу осенью этого года.

Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance - это приключенческая экшен-игра с одиночной и кооперативной локальной или сетевой игрой для двух игроков с девятью играбельными персонажами, включая Аанга, Тофа, Сокку и Катару.

Игроки смогут "переиграть любую из 18 захватывающих глав в любое время, чтобы пережить любимые моменты из серии".

Головоломки посвящены четырем стихиям - земле, ветру, огню и воде. Также в игре есть побочные задания, улучшения персонажей и взаимодействие с различными героями серии.