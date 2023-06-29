Состоялся анонс приключенческого экшена Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance

Издатель GameMill Entertainment и разработчик Bamtang Games анонсировали игру Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Игра выйдет в продажу осенью этого года.
Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance - это приключенческая экшен-игра с одиночной и кооперативной локальной или сетевой игрой для двух игроков с девятью играбельными персонажами, включая Аанга, Тофа, Сокку и Катару.
Игроки смогут "переиграть любую из 18 захватывающих глав в любое время, чтобы пережить любимые моменты из серии".
Головоломки посвящены четырем стихиям - земле, ветру, огню и воде. Также в игре есть побочные задания, улучшения персонажей и взаимодействие с различными героями серии.
мда уж, игра явно опоздала в выходе на лет 10. ибо сам мультфильм последняя серия вышла уже в 2009 а игры по ней как не было так и нет по сей день. вот лишь сейчас... анонсируют! только её!
ну что же будем посмотреть
Были игры на ПС2.
фигня
Для детей сойдёт.
Let's go! Вот еще бы вернули в продажу Легенду про Корру от Activision