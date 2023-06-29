Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance Осень 2023
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Состоялся анонс приключенческого экшена Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance

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butcher69
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Издатель GameMill Entertainment и разработчик Bamtang Games анонсировали игру Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Игра выйдет в продажу осенью этого года.

Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance - это приключенческая экшен-игра с одиночной и кооперативной локальной или сетевой игрой для двух игроков с девятью играбельными персонажами, включая Аанга, Тофа, Сокку и Катару.

Игроки смогут "переиграть любую из 18 захватывающих глав в любое время, чтобы пережить любимые моменты из серии".

Головоломки посвящены четырем стихиям - земле, ветру, огню и воде. Также в игре есть побочные задания, улучшения персонажей и взаимодействие с различными героями серии.

-2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ELTIGRE RIVER

мда уж, игра явно опоздала в выходе на лет 10. ибо сам мультфильм последняя серия вышла уже в 2009 а игры по ней как не было так и нет по сей день. вот лишь сейчас... анонсируют! только её!

ну что же будем посмотреть

5
Нейтан Дрейк

Были игры на ПС2.

1
Alexios_625

фигня

1
JustA_NiceGuy

Для детей сойдёт.

-1
AlexFullBeast

Let's go! Вот еще бы вернули в продажу Легенду про Корру от Activision

-2