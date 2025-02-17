Avowed смогла обойти Indiana Jones по пиковому онлайну в Steam до релиза

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment смогла до полномасштабного релиза обойти Indiana Jones and the Great Circle по пиковому онлайну в Steam.
Согласно статистике SteamDB, вечером 16 февраля новую RPG от Microsoft проходили 13,318 человек в Steam одновременно – все они купили дорогое издание за 90 долларов, предлагающее право раннего доступа. Для всех остальных игроков Avowed стартует 18 февраля.
Для сравнения, Indiana Jones and the Great Circle, предыдущая большая игра от Microsoft, привлекла на пике 12,138 одновременно играющих в Steam. Первые результаты показывают, что Avowed будет гораздо успешнее по чистым продажам.
Пиковый онлайн предыдущих игр Obsidian Entertainment в Steam:
- Pentiment (2022) – 1,250;
- Grounded (2022) – 32,012;
- The Outer Worlds (2019) – 20,349;
- Pillars of Eternity II: Deadfire (2018) – 22,724;
- Tyranny (2016) – 15,792;
- Pillars of Eternity (2014) – 41,906.
Avowed стартует на Xbox Series X|S, ПК и в подписке Xbox Game Pass.
Мне интересно сколько там будет рефандов. Жаль нет статистики.
Минимум, ведь игра отличная.
Угу, прям как Фейлгард
Немного, это лучшая прг после скайрима наверно.
А у тебя с юмором всё в порядке, оценил
Кстати неплохая игра. Пока что только 3 часа наиграл, но уже встретил 2 секрета, 3 босса, симпатичные локации и хорошую боёвку.
Пират эдишен не кто не отменял там большой онлайн
занятно что у пиларс оф этернити ждва пиковый онлайнец в 2 раза меньше чем у первой игры
При этом Пилларсы2 абсолютно во всём лучше первой части. Но с первой они хайпанули на Кикстартере, а вторую делали уже на собственные деньги.
Многие играют в Абобу именно благодаря интригующему финалу второй части. Самобытный мир, при всей его внешней схожести со стандартным фэнтези.
там не все однозначно. например меня растраивают фентози с огнестрельным оружием поэтому возможен такой сценарий что я мог бы купить такую игру из-за псевдо спрайтовой графики и сетинге на старте но уже зная лор и то как позиционировалась вторая игра больше похожая на всякий ризен по сетингу уже пожалуй нет.
В Пилларсы и Авовед не играю и скорее всего не скоро сыграю, но очень приятно что есть хоть один адекватный человек. С не стадным инстинктом.
Вполне логично, первые Пилларсы были средненькими, но вышли в правильное время, когда интерес к изометрическим party RPG подскочил, а вторые такие же средние Пилларсы (а где-то даже ещё слабее чем оригинал) вышли когда хайп пошёл на спад и игроки стали более избирательными.
Первую прошёл, вторую так и не начал, абобу хочу поиграть потому что внешне выглядит интересно
как же хомячки хавают всякое г.вно
Игру хейтите за плохой графон, а сами текущую индустрию критикуете за то что кроме графона ничего больше нет.
На самом деле этот плохой графон из-за нищего ЦА, ue5 может куда реалистичнее, но имеем качество картинки хуже чем в ue3, и тогда в чем его смысл? ( ue5 )
ниже ультра с лучами)))))))
Да я бы не сказал что графон прям плох. Беда игры именно в освещении. Вот оно реально чрезмерно яркое. Иногда хочется пасмурных дней и меньше солнышка.
Яркий наверно пример ведьмак 3 и его тусент. Правда даже там было по меньше солнышка.
Про лица и остальное я промолчу. Ибо сейчас даже в новинках редко увидешь от других разраб нормальный образы персонажей. Разве что китайцы или другие азиаты. Но эти делают не игры. А для дрочеров в первую очередь. Где основной костяк это фан сервис. А потом уже сама игра. Есть конечно исключение. Только их гораздо меньше.
Я могу в любой игре похожие косяки найти, где нибудь возле границ локаций.
думаешь я спецом бегал по краям карты?)) это прямо на видных местах по пути к главным квестам)
Не пегаче уже давно процент игроков стал меньше 10%, здесь только геймеры, которые играют в обзоры, рецензии и трансляции. Тут в основном хейтят игру за то что тарелки со стола нельзя сбивать ударами.
ну побить ребенка не достижение))
Смешные цифры если сравнивать с другими ролевыми играми.)))
Сейчас решаю что начать играть ккд2 или абобу, обе выглядят интересно
ккд2 конечно, абоба это лютый проходняк
Ну хз, после рдр2 хочется чего то более фэнтезийного
ну если ты не графоман, и готов играть в такое, то конечно можешь залететь)
Да вроде норм графика, мне стилистика нравится
ты на приколе? это скрин от разработчиков, в самой игре все не так, поиграй 4 часа как я , и поймешь, я по началу тоже подумал что все нормально, но они проработали начало игры, потом там все криво/косо/грустно + еще бонусом лвл у врагов, чуть дальше если зайдешь, мобы тебя с 2 ударов убивают, хотя они петушары обыкновенные, а у меня прокаченное оружие по дамагу выше любого из магазина))))
Судя по числам онлайна предыдущих игр, Обсидианам следовало рассчитывать на 20-25 тысяч у Авовед, и строить свой бюджет на этом основании.
Если же у них были расчеты на большее... штож, это очень рискованная ставка.
Не пойму почему игру так хейтят. Если дорого,торрент есть. Игра нормальная. Конечно радужно всё отрисовано,но и жестяку всякую от души рисовали. Если в подземелье зайдёшь,там уже чувствуется что не всё так и радужно. Больше тёмный тонов и так далее. Боевка прикольная. Играю с гримуаром и пистолетом. Наиграл часов 10,всё нормально. Квесты не бесячие,интересные. Девушек не рисовали мега страшными,а средняк. Гейство в лицо не тыкали. Чего вам ещё надо то? Конечно с ККД 2 не сравнить,но всё равно игра лучше всякого шлака который выходит. В тот же Dragon age 4 наиграл 8 часов в надежде что будет интересно в итоге забил болт. А тут играется с интересом и терпеть не надо. Даже мир интересно исследовать.
Скачал пиратку, такое гомнище, анимацыии гомно, диалоги гомно, персанажи гомно, жаль за Индиану
купил индиану?
э-э-э-э, сыш ты такые вэщы не гавари
Рад за Абобу, а ведь это только ранний премиальный доступ за 90 баксов. Но с другой стороны Индиану жаль, заслуживает гораздо большего игра, как и абоба в принципе) Хотя в целом на стим смысла особо нет смотреть, на пк многие играют не в стиме, игра в пк геймпассе , батлнете и майк сторе рекламируется во всю
О да, эти знаменитые "миллионы поигравших в Гейм Пассе".
У некоторых просто проблемы с математикой и они думают, что заплатить 5-10 баксов в месяц выйдет дороже, чем купить игру за 60 или 90 баксов. Вот и думают, что только в стиме играют.
А ты уже поиграл или ждешь выхода стандартного издания или версии для Game Pass?
Пока играю в Джеди Сувайвор. Еще скачал Дед Айленд 2, хочу заценить. Потом уже Авовед будет.
ну так по факту, даже в майк сторе аудитория есть которая игры покупает, не одним стимом живут люди, не говоря уже о батл нете. К примеру у флайт симулятора в майк сторе аудитория в несколько раз больше было чем в стиме, при том что в стиме у него неплохие продажи были тоже. Я к примеру в целом привык уже давно к икс бокс стору на пк (майк стор и иксбокс приложение это два разных), и чисто иксбокс приложухой пользуюсь, в стим уже давно не захожу, за безумно редкими исключениями, я даже в батл нет чаще заглядываю чем в стим
Avowed отличная игра! Которая кстати стартует только завтра) Сейчас ранний доступ для премиум издании) Так что завтра видно будет