ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 580 оценок

Avowed смогла обойти Indiana Jones по пиковому онлайну в Steam до релиза

Simple Jack
Новости

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment смогла до полномасштабного релиза обойти Indiana Jones and the Great Circle по пиковому онлайну в Steam.

Согласно статистике SteamDB, вечером 16 февраля новую RPG от Microsoft проходили 13,318 человек в Steam одновременно – все они купили дорогое издание за 90 долларов, предлагающее право раннего доступа. Для всех остальных игроков Avowed стартует 18 февраля.

Для сравнения, Indiana Jones and the Great Circle, предыдущая большая игра от Microsoft, привлекла на пике 12,138 одновременно играющих в Steam. Первые результаты показывают, что Avowed будет гораздо успешнее по чистым продажам.

Пиковый онлайн предыдущих игр Obsidian Entertainment в Steam:

  • Pentiment (2022) – 1,250;
  • Grounded (2022) – 32,012;
  • The Outer Worlds (2019) – 20,349;
  • Pillars of Eternity II: Deadfire (2018) – 22,724;
  • Tyranny (2016) – 15,792;
  • Pillars of Eternity (2014) – 41,906.

Avowed стартует на Xbox Series X|S, ПК и в подписке Xbox Game Pass.

Источник  
1
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Brian Alameda

Мне интересно сколько там будет рефандов. Жаль нет статистики.

2
The Dark Side

Минимум, ведь игра отличная.

-13
Большая Флейта The Dark Side
9
Night Driving Avenger The Dark Side

Угу, прям как Фейлгард

1
Serpentrage

Немного, это лучшая прг после скайрима наверно.

-3
Suntorych Serpentrage

А у тебя с юмором всё в порядке, оценил

0
MrGamerDad

Кстати неплохая игра. Пока что только 3 часа наиграл, но уже встретил 2 секрета, 3 босса, симпатичные локации и хорошую боёвку.

2
Twitch Stream Moments

Пират эдишен не кто не отменял там большой онлайн

1
MunchkiN 616

занятно что у пиларс оф этернити ждва пиковый онлайнец в 2 раза меньше чем у первой игры

1
Pavlissimus

При этом Пилларсы2 абсолютно во всём лучше первой части. Но с первой они хайпанули на Кикстартере, а вторую делали уже на собственные деньги.

Многие играют в Абобу именно благодаря интригующему финалу второй части. Самобытный мир, при всей его внешней схожести со стандартным фэнтези.

1
MunchkiN 616 Pavlissimus

там не все однозначно. например меня растраивают фентози с огнестрельным оружием поэтому возможен такой сценарий что я мог бы купить такую игру из-за псевдо спрайтовой графики и сетинге на старте но уже зная лор и то как позиционировалась вторая игра больше похожая на всякий ризен по сетингу уже пожалуй нет.

0
Рикочико Pavlissimus

В Пилларсы и Авовед не играю и скорее всего не скоро сыграю, но очень приятно что есть хоть один адекватный человек. С не стадным инстинктом.

-1
Night Driving Avenger

Вполне логично, первые Пилларсы были средненькими, но вышли в правильное время, когда интерес к изометрическим party RPG подскочил, а вторые такие же средние Пилларсы (а где-то даже ещё слабее чем оригинал) вышли когда хайп пошёл на спад и игроки стали более избирательными.

0
Unicorling Pavlissimus

Первую прошёл, вторую так и не начал, абобу хочу поиграть потому что внешне выглядит интересно

0
KILLA06

как же хомячки хавают всякое г.вно

1
Рикочико

Игру хейтите за плохой графон, а сами текущую индустрию критикуете за то что кроме графона ничего больше нет.

0
Лидер 666 Racist

На самом деле этот плохой графон из-за нищего ЦА, ue5 может куда реалистичнее, но имеем качество картинки хуже чем в ue3, и тогда в чем его смысл? ( ue5 )

ниже ультра с лучами)))))))

+ ещё 2 картинки
-4
Ammati Лидер 666 Racist

Да я бы не сказал что графон прям плох. Беда игры именно в освещении. Вот оно реально чрезмерно яркое. Иногда хочется пасмурных дней и меньше солнышка.
Яркий наверно пример ведьмак 3 и его тусент. Правда даже там было по меньше солнышка.
Про лица и остальное я промолчу. Ибо сейчас даже в новинках редко увидешь от других разраб нормальный образы персонажей. Разве что китайцы или другие азиаты. Но эти делают не игры. А для дрочеров в первую очередь. Где основной костяк это фан сервис. А потом уже сама игра. Есть конечно исключение. Только их гораздо меньше.

0
Рикочико Лидер 666 Racist

Я могу в любой игре похожие косяки найти, где нибудь возле границ локаций.

1
Лидер 666 Racist Рикочико

думаешь я спецом бегал по краям карты?)) это прямо на видных местах по пути к главным квестам)

0
Spillik

Не пегаче уже давно процент игроков стал меньше 10%, здесь только геймеры, которые играют в обзоры, рецензии и трансляции. Тут в основном хейтят игру за то что тарелки со стола нельзя сбивать ударами.

0
Floww

ну побить ребенка не достижение))

0
SOLUS5678

Смешные цифры если сравнивать с другими ролевыми играми.)))

0
Unicorling

Сейчас решаю что начать играть ккд2 или абобу, обе выглядят интересно

0
Лидер 666 Racist

ккд2 конечно, абоба это лютый проходняк

-2
Unicorling Лидер 666 Racist

Ну хз, после рдр2 хочется чего то более фэнтезийного

0
Лидер 666 Racist Unicorling

ну если ты не графоман, и готов играть в такое, то конечно можешь залететь)

-3
Unicorling Лидер 666 Racist

Да вроде норм графика, мне стилистика нравится

-1
Лидер 666 Racist Unicorling

ты на приколе? это скрин от разработчиков, в самой игре все не так, поиграй 4 часа как я , и поймешь, я по началу тоже подумал что все нормально, но они проработали начало игры, потом там все криво/косо/грустно + еще бонусом лвл у врагов, чуть дальше если зайдешь, мобы тебя с 2 ударов убивают, хотя они петушары обыкновенные, а у меня прокаченное оружие по дамагу выше любого из магазина))))

-2
smallhell

Судя по числам онлайна предыдущих игр, Обсидианам следовало рассчитывать на 20-25 тысяч у Авовед, и строить свой бюджет на этом основании.
Если же у них были расчеты на большее... штож, это очень рискованная ставка.

0
best_nick_jokker

Не пойму почему игру так хейтят. Если дорого,торрент есть. Игра нормальная. Конечно радужно всё отрисовано,но и жестяку всякую от души рисовали. Если в подземелье зайдёшь,там уже чувствуется что не всё так и радужно. Больше тёмный тонов и так далее. Боевка прикольная. Играю с гримуаром и пистолетом. Наиграл часов 10,всё нормально. Квесты не бесячие,интересные. Девушек не рисовали мега страшными,а средняк. Гейство в лицо не тыкали. Чего вам ещё надо то? Конечно с ККД 2 не сравнить,но всё равно игра лучше всякого шлака который выходит. В тот же Dragon age 4 наиграл 8 часов в надежде что будет интересно в итоге забил болт. А тут играется с интересом и терпеть не надо. Даже мир интересно исследовать.

0
Vad Pvn

Скачал пиратку, такое гомнище, анимацыии гомно, диалоги гомно, персанажи гомно, жаль за Индиану

-1
Contriver

купил индиану?

-5
Spillik Contriver

э-э-э-э, сыш ты такые вэщы не гавари

-1
Contriver

Рад за Абобу, а ведь это только ранний премиальный доступ за 90 баксов. Но с другой стороны Индиану жаль, заслуживает гораздо большего игра, как и абоба в принципе) Хотя в целом на стим смысла особо нет смотреть, на пк многие играют не в стиме, игра в пк геймпассе , батлнете и майк сторе рекламируется во всю

-8
Tiger Goose
Хотя в целом на стим смысла особо нет смотреть, на пк многие играют не в стиме, игра в пк геймпассе

О да, эти знаменитые "миллионы поигравших в Гейм Пассе".

0
Spillik Tiger Goose

У некоторых просто проблемы с математикой и они думают, что заплатить 5-10 баксов в месяц выйдет дороже, чем купить игру за 60 или 90 баксов. Вот и думают, что только в стиме играют.

0
Tiger Goose Spillik

А ты уже поиграл или ждешь выхода стандартного издания или версии для Game Pass?

0
Spillik Tiger Goose

Пока играю в Джеди Сувайвор. Еще скачал Дед Айленд 2, хочу заценить. Потом уже Авовед будет.

0
Contriver Tiger Goose

ну так по факту, даже в майк сторе аудитория есть которая игры покупает, не одним стимом живут люди, не говоря уже о батл нете. К примеру у флайт симулятора в майк сторе аудитория в несколько раз больше было чем в стиме, при том что в стиме у него неплохие продажи были тоже. Я к примеру в целом привык уже давно к икс бокс стору на пк (майк стор и иксбокс приложение это два разных), и чисто иксбокс приложухой пользуюсь, в стим уже давно не захожу, за безумно редкими исключениями, я даже в батл нет чаще заглядываю чем в стим

0
1barac9U7ada7

Avowed отличная игра! Которая кстати стартует только завтра) Сейчас ранний доступ для премиум издании) Так что завтра видно будет

-9