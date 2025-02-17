Avowed смогла обойти Indiana Jones по пиковому онлайну в Steam до релиза

Ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment смогла до полномасштабного релиза обойти Indiana Jones and the Great Circle по пиковому онлайну в Steam.

Согласно статистике SteamDB, вечером 16 февраля новую RPG от Microsoft проходили 13,318 человек в Steam одновременно – все они купили дорогое издание за 90 долларов, предлагающее право раннего доступа. Для всех остальных игроков Avowed стартует 18 февраля.

Для сравнения, Indiana Jones and the Great Circle, предыдущая большая игра от Microsoft, привлекла на пике 12,138 одновременно играющих в Steam. Первые результаты показывают, что Avowed будет гораздо успешнее по чистым продажам.

Пиковый онлайн предыдущих игр Obsidian Entertainment в Steam:

Pentiment (2022) – 1,250;

Grounded (2022) – 32,012;

The Outer Worlds (2019) – 20,349;

Pillars of Eternity II: Deadfire (2018) – 22,724;

Tyranny (2016) – 15,792;

Pillars of Eternity (2014) – 41,906.

Avowed стартует на Xbox Series X|S, ПК и в подписке Xbox Game Pass.