Директор Avowed Кэрри Патель покидает Obsidian ради Netflix Games

Кэрри Патель, директор Avowed, покинула Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios ради новой возможности в Netflix Games.
В сообщении на LinkedIn Патель сама подтвердила эту новость, заявив, что присоединяется к Night School в качестве игрового директора. Патель покидает Obsidian после почти 12 лет, где, помимо работы в качестве игрового директора, она была соруководителем повествования и старшим дизайнером повествования.
Night School — это студия, известная по Oxenfree и Oxenfree II. В настоящее время неизвестно, над какой новой игрой будет работать Патель, поскольку студия не делала никаких публичных заявлений о будущих игровых планах.
Что касается Obsidian, студия работает над предстоящим выпуском The Outer Worlds 2, режиссером которой является Брэндон Адлер. Студия планирует провести специальное мероприятие 8 июня сразу после Xbox Games Showcase.
Насрала тут, теперь пойду насру там)
скорей пойдет где можно насрать кучу побольше.
Судя по играм, там от обсидиан одно название... Так что нет никакой разницы, какое гвно оттуда уйдет или придет
Прям потеря потерь... Авелона на её место вернуть и дело с концом, ах да и еще было бы неплохо чела с дальтонизмом который отвечает у них за визуал тоже в Нетфликс определить пусть там фантанирует всеми оттенками кислотной радуги а там глядишь и дела у Обсидианов в гору пойдут.
Скатертью дорога :)
Прям без неё Аутер Ворлдс 2 отменили бы или Авоуд схлопнулся. Скорее наоборот, проветрят помещение, может даже лучше станет без её гениальных идей.
Это просто шедевр на века. Просто оставлю ссылку https://www.playground.ru/avowed/humor/avowed_buduschee_vseya_rpg-1754023
Так это трансформер, уместно покинуло тогда уж) если не ошибаюсь конечно // Иван Ермошин
не вроде обычная баба без переделок
Перед уходом нормально так насрала. Но что-то мне подсказывает, что не она ушла, а ее ушли
Ну правильно, там возможностей нетакусиков больше. А тут... вдруг заставят следующую игру сделать без голубых и сильных женщин? Трамп пригрозил. А нетфликс, вроде свободы больше.
Почему таких вообще допускают до управленческих должностей, вместо того чтоб отстреливать на подходах?
Хм, мне Pillars of Eternity обе части зашли, а она была там сценаристкой, даже получила премию «Небьюла» кто в курсе тот в курсе.
Конторы «натуралов»
Хорошая новость)