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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.9 1 427 оценок

Директор Avowed Кэрри Патель покидает Obsidian ради Netflix Games

monk70 monk70

Кэрри Патель, директор Avowed, покинула Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios ради новой возможности в Netflix Games.

В сообщении на LinkedIn Патель сама подтвердила эту новость, заявив, что присоединяется к Night School в качестве игрового директора. Патель покидает Obsidian после почти 12 лет, где, помимо работы в качестве игрового директора, она была соруководителем повествования и старшим дизайнером повествования.

Night School — это студия, известная по Oxenfree и Oxenfree II. В настоящее время неизвестно, над какой новой игрой будет работать Патель, поскольку студия не делала никаких публичных заявлений о будущих игровых планах.

Что касается Obsidian, студия работает над предстоящим выпуском The Outer Worlds 2, режиссером которой является Брэндон Адлер. Студия планирует провести специальное мероприятие 8 июня сразу после Xbox Games Showcase.

15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Насрала тут, теперь пойду насру там)

19
malars0

скорей пойдет где можно насрать кучу побольше.

1
Сережаа

Судя по играм, там от обсидиан одно название... Так что нет никакой разницы, какое гвно оттуда уйдет или придет

11
ea_tiran

Прям потеря потерь... Авелона на её место вернуть и дело с концом, ах да и еще было бы неплохо чела с дальтонизмом который отвечает у них за визуал тоже в Нетфликс определить пусть там фантанирует всеми оттенками кислотной радуги а там глядишь и дела у Обсидианов в гору пойдут.

4
DishonestSherman

Скатертью дорога :)

3
Gridon

Прям без неё Аутер Ворлдс 2 отменили бы или Авоуд схлопнулся. Скорее наоборот, проветрят помещение, может даже лучше станет без её гениальных идей.

1
Givemethedust

Это просто шедевр на века. Просто оставлю ссылку https://www.playground.ru/avowed/humor/avowed_buduschee_vseya_rpg-1754023

1
Пользователь ВКонтакте

Так это трансформер, уместно покинуло тогда уж) если не ошибаюсь конечно // Иван Ермошин

1
Old-Waldemar

не вроде обычная баба без переделок

Night Driving Avenger

Перед уходом нормально так насрала. Но что-то мне подсказывает, что не она ушла, а ее ушли

1
Ceiv

Ну правильно, там возможностей нетакусиков больше. А тут... вдруг заставят следующую игру сделать без голубых и сильных женщин? Трамп пригрозил. А нетфликс, вроде свободы больше.

1
AndralStormborn

Почему таких вообще допускают до управленческих должностей, вместо того чтоб отстреливать на подходах?

1
Old-Waldemar

Хм, мне Pillars of Eternity обе части зашли, а она была там сценаристкой, даже получила премию «Небьюла» кто в курсе тот в курсе.

1
MagnanimousCecil

Конторы «натуралов»

Mr Merlegant

Хорошая новость)