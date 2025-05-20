Директор Avowed Кэрри Патель покидает Obsidian ради Netflix Games

Кэрри Патель, директор Avowed, покинула Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios ради новой возможности в Netflix Games.

В сообщении на LinkedIn Патель сама подтвердила эту новость, заявив, что присоединяется к Night School в качестве игрового директора. Патель покидает Obsidian после почти 12 лет, где, помимо работы в качестве игрового директора, она была соруководителем повествования и старшим дизайнером повествования.

Night School — это студия, известная по Oxenfree и Oxenfree II. В настоящее время неизвестно, над какой новой игрой будет работать Патель, поскольку студия не делала никаких публичных заявлений о будущих игровых планах.

Что касается Obsidian, студия работает над предстоящим выпуском The Outer Worlds 2, режиссером которой является Брэндон Адлер. Студия планирует провести специальное мероприятие 8 июня сразу после Xbox Games Showcase.