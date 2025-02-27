Для Avowed вышло обновление 1.2.4 с различными исправлениями и улучшениями

Компания Obsidian Entertainment и Xbox выпустили новое обновление 1.2.4 для ролевой игры Avowed на ПК, Xbox Series X/S, вносящее устранения ошибок, сбоев и проблем с балансом, особенно в отношении боевой системы, ролевого развития и искусственного интеллекта компаньонов.

Из основных изменений можно выделить улучшения боевой системы и поведения товарищей по команде, причем последние стали более «надежными» и способны динамично реагировать на события в зависимости от хода боя.

Особый интерес представляет расширение возможностей доступа за счет добавления новых функций, позволяющих связать каждое действие с отдельными кнопками, триггерами, аналоговыми джойстиками и функциональными клавишами на контроллере.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.