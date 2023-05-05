Avowed 1-й квартал 2024 г.
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Фил Спенсер: "Я видел несколько действительно хороших билдов Avowed"

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R_Mor
Новости

В дополнение к разочарованию Фила Спенсера в Redfall, в интервью, данном боссом подразделения Xbox Kinda Funny, также есть интересный отрывок о Avowed, новой фэнтезийной ролевой игре от Obsidian Entertainment.

Руководитель Microsoft, отвечающий за команду Xbox, вкратце рассказал о текущей стадии разработки Avowed, обсудив усилия редмондской компании по запуску крупного Xbox-эксклюзива каждый квартал.

После того, как Спенсер признал свою вину за запуск, мягко говоря, "проблематичный" Redfall и скупой на собственные видеоигры 2022 года для Xbox-сообщества, Спенсер уверен в будущем Xbox Game Studios, объясняя, что "у нас есть коллекции игр, таких как Forza, Starfield, Hellblade 2. Я также видел несколько действительно хороших билдов Avowed".

Поскольку такие игры, как Forza Motorsport и Starfield уже подтверждены к выходу в 2023 году, а такие игры, как Senua's Saga Hellblade 2, все больше склоняются к запуску к концу года (или, самое позднее, в первой половине 2024 года), заявления топ-менеджера подразделения Xbox, похоже, предвещают появление важных новостей о разработке нового ролевого приключения Obsidian.

С другой стороны, некоторые подсказки, появившиеся в рекламных материалах, недавно распространенных Microsoft, позволяют предположить, что Avowed будет присутствовать на Xbox Showcase, которая состоится 11 июня.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
IY1982

Филька не гони, мы тебе не верим)

12
Калита

вот этот филя куда честнее

4
Владимир Кочетов

то есть он следит за игрой, которая находится в разработке, но не удосужился проверить релизный билд провалившейся игры перед ее выпуском?

3
Hog2012

Ну так Redfall не вчера делать начали и не в 21 году когда Майки купили Зенимакс, т.к. в проект уже были вложены определенные средства видимо решили не отменять и понадеялись на авось, ну вдруг найдет свою аудиторию.

0
Владимир Кочетов Hog2012

да лучше бы сделали перенос и довели игру до ума. они ведь прежде всего руинят себе репутацию такой халатностью

0
Калита

а я видел несколько действительно херового балабола

1
Baka Mitai

посмотрим по факту 11 июня на презе майков. Если ничего толкового с конкретными датами релиза и геймплеем, то покеда бокс

1
hamshut

Ооо, очередная похвала от Филипока, которая ничем не лучше и не правдивей, чем открытые заявления депутатов Госдумы)

0