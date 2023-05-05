Фил Спенсер: "Я видел несколько действительно хороших билдов Avowed"

В дополнение к разочарованию Фила Спенсера в Redfall, в интервью, данном боссом подразделения Xbox Kinda Funny, также есть интересный отрывок о Avowed, новой фэнтезийной ролевой игре от Obsidian Entertainment.
Руководитель Microsoft, отвечающий за команду Xbox, вкратце рассказал о текущей стадии разработки Avowed, обсудив усилия редмондской компании по запуску крупного Xbox-эксклюзива каждый квартал.
После того, как Спенсер признал свою вину за запуск, мягко говоря, "проблематичный" Redfall и скупой на собственные видеоигры 2022 года для Xbox-сообщества, Спенсер уверен в будущем Xbox Game Studios, объясняя, что "у нас есть коллекции игр, таких как Forza, Starfield, Hellblade 2. Я также видел несколько действительно хороших билдов Avowed".
Поскольку такие игры, как Forza Motorsport и Starfield уже подтверждены к выходу в 2023 году, а такие игры, как Senua's Saga Hellblade 2, все больше склоняются к запуску к концу года (или, самое позднее, в первой половине 2024 года), заявления топ-менеджера подразделения Xbox, похоже, предвещают появление важных новостей о разработке нового ролевого приключения Obsidian.
С другой стороны, некоторые подсказки, появившиеся в рекламных материалах, недавно распространенных Microsoft, позволяют предположить, что Avowed будет присутствовать на Xbox Showcase, которая состоится 11 июня.
Филька не гони, мы тебе не верим)
вот этот филя куда честнее
то есть он следит за игрой, которая находится в разработке, но не удосужился проверить релизный билд провалившейся игры перед ее выпуском?
Ну так Redfall не вчера делать начали и не в 21 году когда Майки купили Зенимакс, т.к. в проект уже были вложены определенные средства видимо решили не отменять и понадеялись на авось, ну вдруг найдет свою аудиторию.
да лучше бы сделали перенос и довели игру до ума. они ведь прежде всего руинят себе репутацию такой халатностью
а я видел несколько действительно херового балабола
посмотрим по факту 11 июня на презе майков. Если ничего толкового с конкретными датами релиза и геймплеем, то покеда бокс
Ооо, очередная похвала от Филипока, которая ничем не лучше и не правдивей, чем открытые заявления депутатов Госдумы)