Фил Спенсер: "Я видел несколько действительно хороших билдов Avowed" ©

В дополнение к разочарованию Фила Спенсера в Redfall, в интервью, данном боссом подразделения Xbox Kinda Funny, также есть интересный отрывок о Avowed, новой фэнтезийной ролевой игре от Obsidian Entertainment.

Руководитель Microsoft, отвечающий за команду Xbox, вкратце рассказал о текущей стадии разработки Avowed, обсудив усилия редмондской компании по запуску крупного Xbox-эксклюзива каждый квартал.

После того, как Спенсер признал свою вину за запуск, мягко говоря, "проблематичный" Redfall и скупой на собственные видеоигры 2022 года для Xbox-сообщества, Спенсер уверен в будущем Xbox Game Studios, объясняя, что "у нас есть коллекции игр, таких как Forza, Starfield, Hellblade 2. Я также видел несколько действительно хороших билдов Avowed".

Поскольку такие игры, как Forza Motorsport и Starfield уже подтверждены к выходу в 2023 году, а такие игры, как Senua's Saga Hellblade 2, все больше склоняются к запуску к концу года (или, самое позднее, в первой половине 2024 года), заявления топ-менеджера подразделения Xbox, похоже, предвещают появление важных новостей о разработке нового ролевого приключения Obsidian.

С другой стороны, некоторые подсказки, появившиеся в рекламных материалах, недавно распространенных Microsoft, позволяют предположить, что Avowed будет присутствовать на Xbox Showcase, которая состоится 11 июня.