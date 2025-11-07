По словам Криса Авеллона, Obsidian планирует выпустить Avowed 2

Согласно информации от Криса Авеллона, бывшего сооснователя Obsidian Entertainment, в данный момент Obsidian работает над продолжением фэнтезийной экшен-РПГ Avowed. По его словам, именно эта игра у них приоритете, а не The Outer Worlds 3, хотя для второй части планируются DLC.

Несмотря на то, что Крис Авеллон покинул Obsidian Entertainment в 2015 году, у него в студии еще осталось много друзей, так что его словам можно верить. The Outer Worlds 2, вышедшая 29 октября 2025 года, получила в основном положительные отзывы критиков, однако ее запуск оказался скромным - пик онлайна в Steam составил всего 18,251 игроков. Это ниже, чем у Avowed, выпущенного в феврале 2025 года.

Фанаты продолжают надеяться на возвращение Obsidian к культовым проектам, таким как Fallout: New Vegas, однако студия явно выбрала путь, сосредоточившись на своих собственных мирах.