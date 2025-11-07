По словам Криса Авеллона, Obsidian планирует выпустить Avowed 2

Согласно информации от Криса Авеллона, бывшего сооснователя Obsidian Entertainment, в данный момент Obsidian работает над продолжением фэнтезийной экшен-РПГ Avowed. По его словам, именно эта игра у них приоритете, а не The Outer Worlds 3, хотя для второй части планируются DLC.
Несмотря на то, что Крис Авеллон покинул Obsidian Entertainment в 2015 году, у него в студии еще осталось много друзей, так что его словам можно верить. The Outer Worlds 2, вышедшая 29 октября 2025 года, получила в основном положительные отзывы критиков, однако ее запуск оказался скромным - пик онлайна в Steam составил всего 18,251 игроков. Это ниже, чем у Avowed, выпущенного в феврале 2025 года.
Фанаты продолжают надеяться на возвращение Obsidian к культовым проектам, таким как Fallout: New Vegas, однако студия явно выбрала путь, сосредоточившись на своих собственных мирах.
Может лучше не надо больше ничего выпускать?!
Пусть думают. В след году узнаем, что обсидиан распущена
да не, эти бомжи стабильно кал выпускают, в отличии от других студий майкрасофт, которые дай бог один кал сделали за 7 лет, поэтому их майки не станут закрывать
Оу ноу, первая часть лагучая шляпа,боюсь представить что во 2й будет ,даже обла ремастер рабоет лучше этой помойки на перво версии урины 5
Отличной игре отличное продолжение 👍
я думал их разгонят после двух провалов. ну ладно
Ничего удивительного, первая часть была успешной игрой. А прежде, чем делать TOW 3, будут 2 крупных дополнения для 2 части. Потом приступят к третьей.
Наху... Нафига а главное зачем?
Оно же провалилось. Или этот шлак что они штампуют, стоит настолько копеечно что оно себя все равно окупает?
Абобушка!!!Солнышко ясное в оконце!
Лучше бы первую нормально сделали.
Короче Филу вообще деньги не нужны как я понял.
Они у него и так есть, хватит на несколько поколений)