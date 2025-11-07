ЧАТ ИГРЫ
Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7 1 584 оценки

По словам Криса Авеллона, Obsidian планирует выпустить Avowed 2

2BLaraSex 2BLaraSex

Согласно информации от Криса Авеллона, бывшего сооснователя Obsidian Entertainment, в данный момент Obsidian работает над продолжением фэнтезийной экшен-РПГ Avowed. По его словам, именно эта игра у них приоритете, а не The Outer Worlds 3, хотя для второй части планируются DLC.

Несмотря на то, что Крис Авеллон покинул Obsidian Entertainment в 2015 году, у него в студии еще осталось много друзей, так что его словам можно верить. The Outer Worlds 2, вышедшая 29 октября 2025 года, получила в основном положительные отзывы критиков, однако ее запуск оказался скромным - пик онлайна в Steam составил всего 18,251 игроков. Это ниже, чем у Avowed, выпущенного в феврале 2025 года.

Фанаты продолжают надеяться на возвращение Obsidian к культовым проектам, таким как Fallout: New Vegas, однако студия явно выбрала путь, сосредоточившись на своих собственных мирах.

Комментарии:  20
Ded Chelyabinsk

Может лучше не надо больше ничего выпускать?!

Aleksey Aleshka

Пусть думают. В след году узнаем, что обсидиан распущена

JohnyKitamao

да не, эти бомжи стабильно кал выпускают, в отличии от других студий майкрасофт, которые дай бог один кал сделали за 7 лет, поэтому их майки не станут закрывать

ЧикаПанаЧикаТана

Оу ноу, первая часть лагучая шляпа,боюсь представить что во 2й будет ,даже обла ремастер рабоет лучше этой помойки на перво версии урины 5

Иваныч из Тулы

Отличной игре отличное продолжение 👍

sorobar

я думал их разгонят после двух провалов. ну ладно

The Dark Side

Ничего удивительного, первая часть была успешной игрой. А прежде, чем делать TOW 3, будут 2 крупных дополнения для 2 части. Потом приступят к третьей.

Сережаа

Наху... Нафига а главное зачем?

Оно же провалилось. Или этот шлак что они штампуют, стоит настолько копеечно что оно себя все равно окупает?

Azimut zvuk

Абобушка!!!Солнышко ясное в оконце!

Кей Овальд

Лучше бы первую нормально сделали.

SexualHarassmentPanda

Короче Филу вообще деньги не нужны как я понял.

AndralStormborn

Они у него и так есть, хватит на несколько поколений)

