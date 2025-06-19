Состоялся релиз метроидвании - Awita: The Journey of Hope

В ожидании Hollow Knight: Silksong позже в этом году есть смысл обратить внимание на непродолжительную метроидванию Awita: The Journey of Hope от украинских разработчиков, где рассказывается история об удивительном путешествии отважной девушки Авиты, решившей спасти свою деревню от разрушительной эпидемии.

Полная решимости, героиня отправляется на поиски лекарства, вооружившись мечом и доспехами, чтобы исследовать неизведанные просторы королевства. На пути она будет встречать незнакомые места и поселения, заключать союзы и сталкиваться с врагами, не теряя проблеска надежды.

Продолжительность прохождения составит 3-4 часа, а основа игролада будет заключаться в исследовании локаций, битвах со злобными врагами и боссами, поисках новых предметов, которые будут повышать возможности героини, и тому подобное.

Релиз Awita: The Journey of Hope состоялся уже сегодня.