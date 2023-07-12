Метроидвания Axiom Verge 2 добралась до Xbox One ©

Приключенческий экшн-метроидвания Axiom Verge 2 стала доступна для Xbox One в Microsoft Store, объявил разработчик Thomas Happ Games.

Выпущенная в 2021 году на ПК, PS4 и Nintendo Switch, Axiom Verge 2 рассказывает историю Индры, предпринимателя-миллионера, которая во время контрольного визита в свои исследовательские центры обнаруживает, что проецируется в мир под названием Судра.

Вскоре Индра обнаруживает, что ее тело было изменено во время путешествия и наделено особыми способностями, которые женщине придется использовать, чтобы выжить во многих ловушках явно враждебной среды, полной опасностей и существ, готовых убить ее.