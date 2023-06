Ролевая игра про побег из тюрьмы Back to the Dawn получила ограниченную по времени демоверсию в Steam ©

Сингапурский издатель инди-игр Spiral Up Games и разработчик инди-игр Metal Head Games сегодня объявили, что они выпустили ограниченную по времени демоверсию своей предстоящей ролевой игры на выживание и побег из тюрьмы Back to the Dawn, которая уже доступна для ПК в Steam в рамках мероприятия Steam Next Fest. Демоверсия будет доступна до 10 июля.

Back to the Dawn — это интенсивная ролевая игра с выживанием и побегом из тюрьмы, в которой игроки выступают в роли подставного и ошибочно заключенного в тюрьму журналиста, замешанного в темном заговоре.

Вдохновленная классическими сериалами на тюремную тематику, такими как «Побег» и «Тюрьма в огне» Чоу Юн-Фатта, Back to the Dawn предлагает игрокам напряженный и непредсказуемый опыт в тюрьме строгого режима. Игроки будут погружены в мир постоянного наблюдения, осторожных союзов и ожесточенного соперничества, поскольку они перемещаются по различным областям внутри тюрьмы, каждая из которых имеет свои собственные действия.

Игроки должны собраться с мыслями и использовать слабости, чтобы выжить и вырваться на свободу. По пути они будут взаимодействовать с разнообразными сокамерниками, решая, дружить ли с ними или манипулировать ими в их стремлении к свободе.