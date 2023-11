Ролевая игра про побег из тюрьмы Back to the Dawn вышла в раннем доступе Steam

Spiral Up Games объявила об официальном выпуске в раннем доступе своей долгожданной ролевой игры о выживании в тюрьме Back to the Dawn. Ранее игра занимала первое место в рейтинге самых загружаемых демо-версий Steam Next Fest, а теперь доступна для покупки в Steam.

Игра включает в себя десятки различных тюремных локаций и скрытых уголков для исследования, а также более 40 уникальных животных-заключенных, с которыми игроки могут объединиться или противостоять. Игра обещает как минимум 20 часов захватывающих тюремных приключений.

Back to the Dawn — это захватывающее ролевое путешествие, в котором яркая пиксельная графика сочетается с напряжением и острыми ощущениями тюремной жизни. В зловещих стенах тюрьмы строгого режима вы играете за несправедливо заключенного в тюрьму журналиста, вовлеченного в темный заговор, в окружении разнообразных заключенных-животных. Участвуйте в опасной политике тюремных банд, создавайте непредсказуемые альянсы и оттачивайте необходимые навыки для дерзкого побега. Каждое решение, которое вы примете в этом динамичном мире, определит ваш путь к свободе, где хитрая стратегия и тактическая хватка станут ключом к организации вашего побега и раскрытию истины.

Погрузитесь в самую суть событий в новом трейлере с обзором игрового процесса, представленном ниже, который демонстрирует основные механики игры и дает представление о предстоящих захватывающих авантюрах.