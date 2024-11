Balatro собрала около 4,4 млн долларов на мобильных устройствах

Номинант на звание «Игра года» Balatro продолжает впечатлять финансовыми показателями. По данным компании PocketPair, собранным через AppMagic, игра заработала около $4,4 миллиона на мобильных платформах.

На прошлой неделе Balatro пережила резкий рост популярности, что совпало с ее номинациями на нескольких премиях, включая пять наград на церемонии Game Awards 2024. Игра получила звания «Игра года» и «Лучшая мобильная игра», что почти наверняка повлияло на увеличение продаж.

Balatro дебютировала 20 февраля 2024 года, собрав $1 миллион всего за первые восемь часов. За три дня игра продала 250 тысяч копий, а за десять дней — полмиллиона. К августу 2024 года тираж превысил два миллиона копий, а рейтинг на Metacritic закрепил ее как одну из самых успешных игр года.

Летом Balatro также провела крупный кроссовер с популярными проектами, включая The Witcher 3, Among Us и Vampire Survivors. Успех игры укрепляет ее позицию как лидера среди мобильных хитов.