Покерный рогалик Balatro разошелся тиражом в 250 000 копий за короткое время

Разработчики Balatro рассказали, что всего за 72 часа покерный рогалик была продана тиражом более 250 000 экземпляров.
Balatro доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.
Balatro - это карточная игра в жанре roguelite, основанная на покере. Наша цель - разыграть серию рук, пытаясь достичь определенного счета. Для этого нам нужно составлять покерные комбинации, такие как пара, тройка, королевский флеш, флеш и так далее. Каждая комбинация стоит определенное количество очков, но чтобы продержаться больше нескольких рук, нам придется использовать карты, которые не имеют никакого отношения к покеру.
В нашем распоряжении будут джокеры, или, если хотите, джокеры - особые карты с необычными способностями, которые повышают ценность разыгрываемых карточных комбинаций. Также у нас будут карты Таро, карты планет, спектральные карты и возможность наделять карты в нашей колоде дополнительными способностями, чтобы получить невероятные бонусы и превратить даже простую пару в одну из самых мощных комбинаций в игре, превосходящую даже роял-флеш!