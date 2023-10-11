Один из создателей первых двух Baldur's Gate провел за сеансами D&D около 20 000 часов ©

Многие разработчики игр по-настоящему увлечены своим делом, и Джеймс Олен, один из тех, кто создал бренд Baldur's Gate, - яркий тому пример, что доказывает недавнее интервью с ним. Бывший дизайнер и сценарист компании BioWare, на счету которого две первые части серии, признался, что своей карьерой, но не только ею, он обязан многочисленным и продолжительным сессиям игры Dungeons & Dragons.

В интервью сайту Rock, Paper, Shotgun Джеймс Олен рассказал историю, согласно которой в прошлом он работал в магазине комиксов и в то время проводил три сессии D&D, классической бумажной ролевой игры. Художник был настолько увлечен этим видом развлечений, что, по его признанию, провел за игрой около 20 000 часов, что позволило ему стать экспертом по ролевым играм. Одним из участников этих занятий был другой энтузиаст - Кэм Тофер, в то время программист компании BioWare, который помог Олену устроиться на работу в эту студию.

Думаю, к тому времени, когда меня взяли на работу в BioWare, у меня было 20 000 часов, проведенных в D&D. Я многим обязан этому увлечению.

Олен работал в BioWare в качестве дизайнера и сценариста. Он также был ведущим дизайнером KOTOR, но это было его последнее знакомство со вселенной "Звездных войн" в играх. В результате его сотрудничества с Тофером был создан запоминающийся персонаж по имени Минск, который впоследствии появлялся во всех частях Baldur's Gate, включая последнюю, над которой работала Larian Studios. Интересно, что именно Тофер сам играл этого персонажа в D&D, и вы можете посмотреть его лист персонажа того времени здесь.

Джеймс Олен покинул BioWare в 2018 году, о чем объявил в Twitter. По его признанию, он хотел немного расслабиться и заняться небольшим, более личным проектом. Таким проектом оказалась книга Oddysey of the Dragonlords, отсылка к Dungeons & Dragons.