Baldur's Gate 3 побила рекорд The Last of Us Part 2 по количеству наград на Golden Joystick Awards

Baldur's Gate 3 заняла призовые места во всех пяти номинациях: "Лучшее повествование", "Лучший визуальный дизайн", "Лучшее игровое сообщество", "Игра года для ПК" и "Лучшая игра года". Кроме того, в номинации "Лучший исполнитель второго плана" победил актер Нил Ньюбон, изображающий Астариона в игре, а студия Larian получила награду "Студия года".
Таким образом, Baldur's Gate 3 получила наибольшее количество наград за один вечер за всю 40-летнюю историю Golden Joystick Awards, побив показатель 2020 года, когда The Last of Us Part 2 и Naughty Dog получили шесть наград.
Наибольшее количество наград, полученных одной игрой, по-прежнему принадлежит The Witcher 3: Wild Hunt. В общей сумме Геральт и компания завоевали десять наград, но их количество за одну церемонию ограничивается пятью призами, которые CD Projekt Red забрала в 2015 году. В следующем году известное расширение "Кровь и вино" получило еще две награды, а актер Даг Кокл был удостоен отдельной награды за исполнение роли Геральта. Две награды "Самая ожидаемая игра", полученные в 2013 и 2014 годах, дополняют общую коллекцию наград игры.
На пять наград за одну ночь претендовали и другие игры: Elden Ring в 2022 году, God of War в 2018-м, Breath of the Wild в 2017-м, Overwatch в 2016-м и GTA: San Andreas в 2005-м. В целом самой успешной франшизой за всю историю шоу является серия Grand Theft Auto, которая установила рекорд Гиннесса благодаря четырем наградам "Лучшая игра года", и это лишь малая часть из 21 награды, которую она завоевала.
Полный список победителей вчерашнего вечера вы можете узнать здесь.
Вполне заслуженно .
С наградами этой игры полностью согласен. Никогда игры с видом сверху меня не интересовали, а тут столько шуму что купил и не проиграл, сейчас прохожу и игра доставляет массу эмоций!
Молодцы, вот что значит в первую очередь задуматься о своей аудитории и её реакции, а не о том чем бы забить донатный магазин для прибыли и плевать на реакцию, главное чтобы бабло в карман залетело
Заслуженно.
Очень рад и наверное, после такого, буду просто вынужден очередной раз пройти игру))
Первое прохождение у меня заняло 180 часов.... Второй раз буду проходить лет через 5 наверно. Я к концу первого прохождения уже начал уставать
В середине 3 акта устал от игры
Хотя-бы в гейминге ещё остались справедливые оценки и награды
а всего-то нужно было добросовестно сделать хорошую игру со знанием дела...
те кто пишет про вид сверху ставте мод WASD и моды на камеру и будет вам обычная ргп с видом со спины и норм управлением,бои конечно пошаговые,но с модами их можно тоже превратить в эпичное месиво с десятками нпс,привратит чародея в настоящего властелина стихий и повелителя мертвых,в общем игра с модами шикарна,сюжет тоже хорош,концовка да подкачала но это не отменяет того что это лучшая рпг года!
В обычных РПГ как раз и используется трехмерный вид сверху, потому что партией удобнее управлять именно так и нет необходимости напрямую управлять персонажем. А со спины или от первого лица полное управление одним персонажем - это уже Action-RPG.
Что тогда, что сейчас чемоданы
Ну пока не заслуживает. Можно найти список чего они не сделали в игре и оптимизация 3 акта оставляет желать лучше.
Мда...
УРАААААААААААААААААААААААААА
В новый год куплю себе)
На 1января чтоб им год открыть финансовый и начать 2ой год прибылей)
Лапочки мои)
А теперь вспоминаем какими помоями поливали этот самый the last of us 2 на выходе, да и после него, и понимаем , что сравнение , мягко говоря, неуместно.
Ну так эти премии дают лгбт играм, просто врата гея 3 сейчас более повесточная, всего то.
Baldur's Gate 3 отличная ролевая игра, стильная, интересная, запоминающаяся, но есть один минус, её кровожадность и пошлость, перебор, а так, раньше была святая троица The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Elden Ring! а сейчас к ним присоединилась Baldur's Gate 3 и теперь эта шайка называется Четыре всадника Апокалипсиса! не надо мне тут писать что The Witcher или Red Dead Redemption "шедевры" нет не шедевры, может в них хорошее повествование но как игра, как геймплей - всё очень и очень плохо.
"Лучшее игровое сообщество" - вот с этим соглашусь. Только лучшее в плохом смысле.
У тебя щека аж оттопырилась))
Жаль тебя)
Хочешь погонять в СтрФтлд?
Спасибо, что подтвердил мои слова. Не, не хочу, я щас в нового Якудзу рублюсь. А за Старфилд возьмусь только когда бефезда фризы пофиксит, чтобы оно играбельно стало, ага.
Старфилд и так играбелен, вот только скучная игра, что на половине игры просто ее забросил.
Ага, так играбелен, что на 3060 при в целом стабильных 60 кадрах на ультрах происходят фризы каждые пару шагов, которые длятся от плюс-минус минуту. Особенно бесит во время боев.
Фулл систему то напиши ,твоя 3060 ни о чем не говорит
Пошаговая изометрия получает игру года , м да
кто следующий тетрис , три в ряд , чем примитивнее тем и круче ?
Ну если мозгов не хватает играть в этот жанр твои проблемы, а не многих тысяч людей которым понравилась игра.
Лол, так экшены примитивнее чем партийный пошаг, очнись
Лол где там примитив ? Щас почти все современные игры, куда примитивней балдура
То есть игра, с развитой, задротной, ролевой системой (а даже упрощенные редакции DnD - это то, что доступно не всем) - это примитив? А что тогда для тебя верх геймдизайна? Варзона? Фортнайт? Геншин?