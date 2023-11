Baldur's Gate 3 побила рекорд The Last of Us Part 2 по количеству наград на Golden Joystick Awards

Baldur's Gate 3 заняла призовые места во всех пяти номинациях: "Лучшее повествование", "Лучший визуальный дизайн", "Лучшее игровое сообщество", "Игра года для ПК" и "Лучшая игра года". Кроме того, в номинации "Лучший исполнитель второго плана" победил актер Нил Ньюбон, изображающий Астариона в игре, а студия Larian получила награду "Студия года".

Таким образом, Baldur's Gate 3 получила наибольшее количество наград за один вечер за всю 40-летнюю историю Golden Joystick Awards, побив показатель 2020 года, когда The Last of Us Part 2 и Naughty Dog получили шесть наград.

Наибольшее количество наград, полученных одной игрой, по-прежнему принадлежит The Witcher 3: Wild Hunt. В общей сумме Геральт и компания завоевали десять наград, но их количество за одну церемонию ограничивается пятью призами, которые CD Projekt Red забрала в 2015 году. В следующем году известное расширение "Кровь и вино" получило еще две награды, а актер Даг Кокл был удостоен отдельной награды за исполнение роли Геральта. Две награды "Самая ожидаемая игра", полученные в 2013 и 2014 годах, дополняют общую коллекцию наград игры.

На пять наград за одну ночь претендовали и другие игры: Elden Ring в 2022 году, God of War в 2018-м, Breath of the Wild в 2017-м, Overwatch в 2016-м и GTA: San Andreas в 2005-м. В целом самой успешной франшизой за всю историю шоу является серия Grand Theft Auto, которая установила рекорд Гиннесса благодаря четырем наградам "Лучшая игра года", и это лишь малая часть из 21 награды, которую она завоевала.

Полный список победителей вчерашнего вечера вы можете узнать здесь.