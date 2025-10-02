Baldur's Gate 3 получила патч с исправлением зависаний на PS5

Baldur’s Gate 3 получила обновление 1.800.503 для PS5. Согласно официальным заметкам, патч исправляет проблему зависания на PS5 при доступе к управлению группой. Кроме того, в обновлении также скорректирована обработка ввода контроллера для поддержки исправления на всех платформах. Обновление уже доступно на PS5 и ПК, а на Xbox и macOS доберётся на следующей неделе.

Мы выпускаем исправление, призванное устранить проблемы с зависанием игры на PS5 при доступе к управлению группой!



Поскольку это исправление касается настроек управления контроллером, его необходимо внедрить на всех платформах, начиная с ПК и PS5, а для Xbox и macOS оно должно выйти на следующей неделе.

Исправления

Решена проблема с зависанием на PS5 при доступе к управлению группой.

Обновления системы