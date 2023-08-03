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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 482 оценки

Baldur's Gate 3 превзошла свой рекорд одновременных игроков в Steam в 3 раза

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monk70
Новости

Baldur's Gate 3 от Larian Studios обещает стать одним из самых горячих релизов 2023 года, положив начало череде массовых запусков, которые состоятся этой осенью. Baldur's Gate 3 находится в разработке уже довольно давно, с периодом раннего доступа, который начался в прошлом году, но официальный релиз должен привлечь всевозможных новых игроков, что и произошло. Игра вышла 2 часа назад, но уже успела побить и превзойти собственный рекорд одновременных игроков в 3 раза.

В раннем доступе Baldur's Gate 3 привлекла максимально около 74 тыс. одновременных игроков, сейчас это число увеличилось до 221 тыс., и постоянно растёт.

Также стоит отметить, что игра ворвалась в рейтинг Steam по одновременному онлайну, где она на данный момент занимает 3-е место, уступая Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. По пиковому показателя за сутки Baldur's Gate 3 занимает 5 место, обойдёт Grand Theft Auto V и NARAKA: BLADEPOINT.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Moridine
18
Pimba

Во-во, Я вот тот третий справа!))))

25
jax baron Pimba

там все справа XD тогда я сверху полу белый но больше чёрный.

2
Кей Овальд

Завтра тоже запущу. Лариан + БГ - это легенда легенды. Мечта, а не игра.

4
Dimursik

сейчас уже 350k одновременно играют)

2
Agent Qracle

Все равно до 1 лимона в Кибере не доходит

1
Mihanbo

она вышла пару часов назад))) все еще впереди...

1
zzver1989

Многие еще даже не скачали. Многие даже не пытаються скачивать.

1
Protocol10

Это не БГ3 - это дивинити ОС 3, как по духу, по смыслу, по геймплею. К БГ3 был ближе всего по духу первый драгон эйдж. Просто Лариан сделали дивинити 3 и назвали БГ3.

-1
SoRaS3

Посмотрим обзоры. Может, кто подобное скажет из именитых.

1