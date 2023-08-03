Baldur's Gate 3 превзошла свой рекорд одновременных игроков в Steam в 3 раза

Baldur's Gate 3 от Larian Studios обещает стать одним из самых горячих релизов 2023 года, положив начало череде массовых запусков, которые состоятся этой осенью. Baldur's Gate 3 находится в разработке уже довольно давно, с периодом раннего доступа, который начался в прошлом году, но официальный релиз должен привлечь всевозможных новых игроков, что и произошло. Игра вышла 2 часа назад, но уже успела побить и превзойти собственный рекорд одновременных игроков в 3 раза.
В раннем доступе Baldur's Gate 3 привлекла максимально около 74 тыс. одновременных игроков, сейчас это число увеличилось до 221 тыс., и постоянно растёт.
Также стоит отметить, что игра ворвалась в рейтинг Steam по одновременному онлайну, где она на данный момент занимает 3-е место, уступая Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2. По пиковому показателя за сутки Baldur's Gate 3 занимает 5 место, обойдёт Grand Theft Auto V и NARAKA: BLADEPOINT.
Во-во, Я вот тот третий справа!))))
там все справа XD тогда я сверху полу белый но больше чёрный.
Завтра тоже запущу. Лариан + БГ - это легенда легенды. Мечта, а не игра.
сейчас уже 350k одновременно играют)
Все равно до 1 лимона в Кибере не доходит
она вышла пару часов назад))) все еще впереди...
Многие еще даже не скачали. Многие даже не пытаються скачивать.
Это не БГ3 - это дивинити ОС 3, как по духу, по смыслу, по геймплею. К БГ3 был ближе всего по духу первый драгон эйдж. Просто Лариан сделали дивинити 3 и назвали БГ3.
Посмотрим обзоры. Может, кто подобное скажет из именитых.