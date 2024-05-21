Ремейк System Shock добрался до консолей PlayStation и Xbox

Отмеченный наградами ремейк System Shock, основанный на культовом научно-фантастическом боевике 1994 года, теперь доступен на консолях по всему миру. Потрясающе точное воссоздание классического шутера/иммерсивного симулятора от Nightdive Studios было выпущено и получило признание критиков в 2023 году для ПК.

Теперь консольные игроки могут сразиться с SHODAN — оригинальным ИИ со злыми намерениями — на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Series X|S, исследуя темные глубины станции Цитадель и в одиночку пытаясь спасти Землю. от разрушения.

Ремейк System Shock сочетает в себе игровой процесс оригинальной игры с совершенно новой HD-графикой, обновленными элементами управления, обновленным интерфейсом и совершенно новыми звуками и музыкой.

Ключевые особенности System Shock:

Раскройте пугающую историю возвышения SHODAN и исследуйте тайны станции Цитадель, собирая воедино правду в этом атмосферном научно-фантастическом мире.

Столкнитесь с опасными ловушками, головоломками и легионом враждебных и мутировавших существ; созданный и контролируемый самой злодейкой ШОДАН

Визуализация до 4K при 60 кадрах в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X

В консольной версии присутствует недавно переработанная концовка, улучшающая финальное противостояние с SHODAN.

Выбирайте между главным героем-хакером мужского или женского пола.

Переработанные элементы управления для поддержки геймпадов PlayStation и Xbox.

Консольная версия System Shock включает в себя множество улучшений, в том числе переработанную концовку, необязательного главного героя-женщину-хакера, простую систему путевых точек в режиме сложности миссий, улучшенные возможности встреч с врагами (включая новые атаки и поведение) и обновленный баланс игры.