Baldur's Gate 3 стала первой игрой, завоевавшей все пять главных премий GOTY

Baldur's Gate 3 не перестает вызывать восхищение: недавно игра достигла нового рубежа, получив все пять главных наград GOTY в индустрии. Вчера Baldur's Gate 3 была признана лучшей игрой года на церемонии BAFTA Games Awards, но до этого игра уже успела завоевать другие важные награды, например GOTY на The Game Awards.

В итоге Baldur's Gate 3 выиграла пять главных наград GOTY, обойдя по этому показателю следующие три игры, которые также были в числе победителей: Elden Ring, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и God of War.

Baldur's Gate III стала победителем:

Golden Joystick Awards 2023; GDC Awards 2024; The Game Awards 2023; DICE Awards 2024; BAFTA Game Awards 2024.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild почти удалось завоевать такое же количество наград, но в 2017 году BAFTA Game Awards выбрала победителем What Remains of Edith Finch.

То же самое касается и God of War (2018), которая выиграла четыре главных GOTY, но, как и в случае с The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в то время BAFTA Game Awards выбрала Fortnite, и снова то же самое произошло с Elden Ring, но она уступила Vampire Survivors.

Baldur's Gate 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series S|X.