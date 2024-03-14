Baldur's Gate 3 возглавила рейтинг самых популярных игр Steam Deck с марта 2023 года

В прошлом месяце Steam Deck исполнилось два года, и Valve отмечает это событие, представив 100 самых популярных игр для портативного устройства. Этот список, охватывающий период с марта 2023 года по март 2024 года, представляет собой интересный диапазон проектов.
В топ-10 игр входят такие гиганты, как Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy и Elden Ring, а также относительно меньшие хиты, такие как Dave the Diver и Palworld.
Интересно, что некоторые игры не полностью проверены Steam Deck. Некоторые из них имеют базовый уровень играбельности, включая Helldivers 2 и Grand Theft Auto V. Между тем, Starfield и Granblue Fantasy: Relink вообще не поддерживают Steam Deck.
По словам Valve, список был составлен по наибольшему количеству активных игроков за день. Baldur's Gate 3 привлекает 100–150 тысяч игроков Steam в день, что должно дать вам представление о том, сколько из них играют в эту игру на Steam Deck.
Некоторые игры попали в список просто потому, что вышли в свое время. Другим, таким как Batman: Arkham Knight, возможно, помогло прохождение верификации через несколько месяцев (или лет) после их первого запуска.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Baldur's Gate 3
- Vampire Survivors
- Dave the Diver
- Hogwarts Legacy
- Elden Ring
- Palworld
- Cyberpunk 2077
- Grand Theft Auto 5
- Stardew Valley
- Red Dead Redemption 2
Хорошей игре - хорошие рейтинги.
Ну так играть на Steam Deck максимально удобно )
ИМХО очень нравиться управление, да и лока на 40 fps хватает так как игра не спешная 👍
Лареманн, выходи. Я знаю, что ты хочешь брызнуть желчью на эту новость.
От новостей по Baldur's Gate 3 он по-любому чем ты брызгает ))