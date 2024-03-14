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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 11 934 оценки

Baldur's Gate 3 возглавила рейтинг самых популярных игр Steam Deck с марта 2023 года

monk70
Новости

В прошлом месяце Steam Deck исполнилось два года, и Valve отмечает это событие, представив 100 самых популярных игр для портативного устройства. Этот список, охватывающий период с марта 2023 года по март 2024 года, представляет собой интересный диапазон проектов.

В топ-10 игр входят такие гиганты, как Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy и Elden Ring, а также относительно меньшие хиты, такие как Dave the Diver и Palworld.

Интересно, что некоторые игры не полностью проверены Steam Deck. Некоторые из них имеют базовый уровень играбельности, включая Helldivers 2 и Grand Theft Auto V. Между тем, Starfield и Granblue Fantasy: Relink вообще не поддерживают Steam Deck.

По словам Valve, список был составлен по наибольшему количеству активных игроков за день. Baldur's Gate 3 привлекает 100–150 тысяч игроков Steam в день, что должно дать вам представление о том, сколько из них играют в эту игру на Steam Deck.

Некоторые игры попали в список просто потому, что вышли в свое время. Другим, таким как Batman: Arkham Knight, возможно, помогло прохождение верификации через несколько месяцев (или лет) после их первого запуска.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Baldur's Gate 3
  2. Vampire Survivors
  3. Dave the Diver
  4. Hogwarts Legacy
  5. Elden Ring
  6. Palworld
  7. Cyberpunk 2077
  8. Grand Theft Auto 5
  9. Stardew Valley
  10. Red Dead Redemption 2
3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Хорошей игре - хорошие рейтинги.

3
Pimba

Ну так играть на Steam Deck максимально удобно )

ИМХО очень нравиться управление, да и лока на 40 fps хватает так как игра не спешная 👍

0
Rey4rtRO

Лареманн, выходи. Я знаю, что ты хочешь брызнуть желчью на эту новость.

1
Pimba

От новостей по Baldur's Gate 3 он по-любому чем ты брызгает ))

0