Baldur's Gate 3 возглавила рейтинг самых популярных игр Steam Deck с марта 2023 года

В прошлом месяце Steam Deck исполнилось два года, и Valve отмечает это событие, представив 100 самых популярных игр для портативного устройства. Этот список, охватывающий период с марта 2023 года по март 2024 года, представляет собой интересный диапазон проектов.

В топ-10 игр входят такие гиганты, как Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy и Elden Ring, а также относительно меньшие хиты, такие как Dave the Diver и Palworld.

Интересно, что некоторые игры не полностью проверены Steam Deck. Некоторые из них имеют базовый уровень играбельности, включая Helldivers 2 и Grand Theft Auto V. Между тем, Starfield и Granblue Fantasy: Relink вообще не поддерживают Steam Deck.

По словам Valve, список был составлен по наибольшему количеству активных игроков за день. Baldur's Gate 3 привлекает 100–150 тысяч игроков Steam в день, что должно дать вам представление о том, сколько из них играют в эту игру на Steam Deck.

Некоторые игры попали в список просто потому, что вышли в свое время. Другим, таким как Batman: Arkham Knight, возможно, помогло прохождение верификации через несколько месяцев (или лет) после их первого запуска.

Топ-10 выглядит следующим образом: