Директор Baldur's Gate 3 говорит, что пора прекращать рассказывать о своей хитовой CRPG и сосредоточиться на новых вещах

Директор Baldur's Gate 3 Свен Винке говорит, что он не планирует говорить о разработке RPG в течение длительного времени, предпочитая вместо этого сосредоточиться на том, что будет дальше.
Винке должен выступить на конференции Digital Dragons в Польше в конце этого месяца, но в ответ на твит о своем выступлении он сказал, что его речь "будет одной из последних, когда я буду говорить о разработке Baldur's Gate 3".
Согласно сайту Digital Dragons, доклад Винке, озаглавленный "Укрощение головастика", будет посвящен тому, "как мы собрали нашу команду, чтобы справиться с дьяволом, которым была Baldur's Gate 3, и не потерять при этом душу". Это несколько загадочное описание, но, учитывая, что конференция ориентирована в первую очередь на разработчиков, кажется, что это будет обзор всего процесса разработки. Однако, Винке не хочет долго на этом задерживаться.
"Я действительно хочу сосредоточиться на новых вещах", - объяснил он в X. "Так что, если у вас остались вопросы, на которые вы еще не получили ответы, наверное, самое время их задать".
После выхода Baldur's Gate 3 прошлым летом Винке совершил довольно продолжительный победный круг. Выступая на самых больших сценах индустрии: The Game Awards, BAFTA и GDC, он, судя по всему, сказал почти все, что можно было сказать о своей хитовой ролевой игре и о том влиянии, которое она и студия-разработчик Larian оказали на индустрию в целом. Если Digital Dragons станет одной из последних его откровенных бесед об игре, это должно стать достойным завершением более чем полугодового разговора о ней.
Что касается этих "новых вещей", Винке пока держит нас в неведении. В прошлом месяце он сказал, что "безумно рад тому, что будет дальше, но это займет некоторое время". Однако мы знаем, что это не будет Baldur's Gate 4 или какое-либо расширение к Baldur's Gate 3. У Larian "есть две игры, которые мы хотим сделать", но она делает шаг назад от D&D в пользу своей собственной ИС. Но вряд ли мы услышим что-нибудь об этих новых проектах в ближайшее время.
Ага, законченное издание выпустите сначала.
Зачем? обещали верхний город ,а вырезали треть игры на релизе. Но хомячки то схавали
ЕТА ЖЕ ШИДЕВР КАК ТЫ СМЕЕШ ТАКОЕ ПИСАТЬ!!!!!
Давно пора работать над новым проектом, а к длс-продолжению вернуться после смены деятельности, может идеи новые будут. Надеюсь на стратегию
Наконец-то эти высеры закончатся
Давно пора ему заткнуться, а то свин свинки покушал, свюн винки покакал, сен винки дал в туза, свен винке, винке свен, сек винчек, авх инструкций... тщеславный клоунидзе...
Дед забрал чужую франшизу, добавил в неё 150 негров, геев и трансов, за счёт этого получил 100 наград от Гей(р)мании и теперь думает, что он господь рпг-жанра, лул.
Правильно нужно побыстрому забивать на поддержку и пиар игры вышедшей в релиз в прошлом году. А то ведь там еще куча багов не смотря на ранний доступ аж с 2020 года. Бабки получили награды тоже пора и валить по тихому переключив внимание на что-то новое.
Дай цитату, где он буквально говорит, что он забьет на игру?) ты читать то умеешь хоть?
ну бг3 то ладно, но хочется помечтать чтобы их старые игры тоже чуток подправили. Все игры до OS бедно работают с новым железом, да и со старым порой не очень. В Divinity 2 постоянно жаловались на подвисания, вылеты, низкий фпс, но это пофиксил только лет 15 спустя фанатский патч
Как минимум новые концовки добавят, а это огромный труд. Да и какой смысл вкалывать на чужой IP, где прибыль получит правообладатель, ибо это игра по лицензии D&D.
Правообладатель только популярность получает, а владелец бренда балда 3 деньги. Писали где-то такое именно
Авторское право так не работает, для примера есть Убейсофт и EA, и их игры по лицензии по ЗВ, ну и про фифу(от EA) тож можно вспомнить. Какие-то отчисления всегда есть + по обилию повестки ясно из какого инвестиционного фонда деньгу брали, и куда ее надо вернуть.