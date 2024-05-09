Директор Baldur's Gate 3 говорит, что пора прекращать рассказывать о своей хитовой CRPG и сосредоточиться на новых вещах

Директор Baldur's Gate 3 Свен Винке говорит, что он не планирует говорить о разработке RPG в течение длительного времени, предпочитая вместо этого сосредоточиться на том, что будет дальше.



Винке должен выступить на конференции Digital Dragons в Польше в конце этого месяца, но в ответ на твит о своем выступлении он сказал, что его речь "будет одной из последних, когда я буду говорить о разработке Baldur's Gate 3".

Согласно сайту Digital Dragons, доклад Винке, озаглавленный "Укрощение головастика", будет посвящен тому, "как мы собрали нашу команду, чтобы справиться с дьяволом, которым была Baldur's Gate 3, и не потерять при этом душу". Это несколько загадочное описание, но, учитывая, что конференция ориентирована в первую очередь на разработчиков, кажется, что это будет обзор всего процесса разработки. Однако, Винке не хочет долго на этом задерживаться.

"Я действительно хочу сосредоточиться на новых вещах", - объяснил он в X. "Так что, если у вас остались вопросы, на которые вы еще не получили ответы, наверное, самое время их задать".

После выхода Baldur's Gate 3 прошлым летом Винке совершил довольно продолжительный победный круг. Выступая на самых больших сценах индустрии: The Game Awards, BAFTA и GDC, он, судя по всему, сказал почти все, что можно было сказать о своей хитовой ролевой игре и о том влиянии, которое она и студия-разработчик Larian оказали на индустрию в целом. Если Digital Dragons станет одной из последних его откровенных бесед об игре, это должно стать достойным завершением более чем полугодового разговора о ней.



Что касается этих "новых вещей", Винке пока держит нас в неведении. В прошлом месяце он сказал, что "безумно рад тому, что будет дальше, но это займет некоторое время". Однако мы знаем, что это не будет Baldur's Gate 4 или какое-либо расширение к Baldur's Gate 3. У Larian "есть две игры, которые мы хотим сделать", но она делает шаг назад от D&D в пользу своей собственной ИС. Но вряд ли мы услышим что-нибудь об этих новых проектах в ближайшее время.