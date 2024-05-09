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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 620 оценок

Директор Baldur's Gate 3 говорит, что пора прекращать рассказывать о своей хитовой CRPG и сосредоточиться на новых вещах

Procy_on
Новости

Директор Baldur's Gate 3 Свен Винке говорит, что он не планирует говорить о разработке RPG в течение длительного времени, предпочитая вместо этого сосредоточиться на том, что будет дальше.

Винке должен выступить на конференции Digital Dragons в Польше в конце этого месяца, но в ответ на твит о своем выступлении он сказал, что его речь "будет одной из последних, когда я буду говорить о разработке Baldur's Gate 3".

Согласно сайту Digital Dragons, доклад Винке, озаглавленный "Укрощение головастика", будет посвящен тому, "как мы собрали нашу команду, чтобы справиться с дьяволом, которым была Baldur's Gate 3, и не потерять при этом душу". Это несколько загадочное описание, но, учитывая, что конференция ориентирована в первую очередь на разработчиков, кажется, что это будет обзор всего процесса разработки. Однако, Винке не хочет долго на этом задерживаться.

"Я действительно хочу сосредоточиться на новых вещах", - объяснил он в X. "Так что, если у вас остались вопросы, на которые вы еще не получили ответы, наверное, самое время их задать".

После выхода Baldur's Gate 3 прошлым летом Винке совершил довольно продолжительный победный круг. Выступая на самых больших сценах индустрии: The Game Awards, BAFTA и GDC, он, судя по всему, сказал почти все, что можно было сказать о своей хитовой ролевой игре и о том влиянии, которое она и студия-разработчик Larian оказали на индустрию в целом. Если Digital Dragons станет одной из последних его откровенных бесед об игре, это должно стать достойным завершением более чем полугодового разговора о ней.

Что касается этих "новых вещей", Винке пока держит нас в неведении. В прошлом месяце он сказал, что "безумно рад тому, что будет дальше, но это займет некоторое время". Однако мы знаем, что это не будет Baldur's Gate 4 или какое-либо расширение к Baldur's Gate 3. У Larian "есть две игры, которые мы хотим сделать", но она делает шаг назад от D&D в пользу своей собственной ИС. Но вряд ли мы услышим что-нибудь об этих новых проектах в ближайшее время.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ага, законченное издание выпустите сначала.

2
Лариан Яна

Зачем? обещали верхний город ,а вырезали треть игры на релизе. Но хомячки то схавали

-6
ratte88 Лариан Яна

ЕТА ЖЕ ШИДЕВР КАК ТЫ СМЕЕШ ТАКОЕ ПИСАТЬ!!!!!

2
Александр Стоун

Давно пора работать над новым проектом, а к длс-продолжению вернуться после смены деятельности, может идеи новые будут. Надеюсь на стратегию

-1
Бенедикт Вольфрамович

Наконец-то эти высеры закончатся

-3
dexxxx123

Давно пора ему заткнуться, а то свин свинки покушал, свюн винки покакал, сен винки дал в туза, свен винке, винке свен, сек винчек, авх инструкций... тщеславный клоунидзе...

-5
ratte88

Дед забрал чужую франшизу, добавил в неё 150 негров, геев и трансов, за счёт этого получил 100 наград от Гей(р)мании и теперь думает, что он господь рпг-жанра, лул.

-1
Egik81

Правильно нужно побыстрому забивать на поддержку и пиар игры вышедшей в релиз в прошлом году. А то ведь там еще куча багов не смотря на ранний доступ аж с 2020 года. Бабки получили награды тоже пора и валить по тихому переключив внимание на что-то новое.

-16
trevl312

Дай цитату, где он буквально говорит, что он забьет на игру?) ты читать то умеешь хоть?

4
GMNPSH trevl312

ну бг3 то ладно, но хочется помечтать чтобы их старые игры тоже чуток подправили. Все игры до OS бедно работают с новым железом, да и со старым порой не очень. В Divinity 2 постоянно жаловались на подвисания, вылеты, низкий фпс, но это пофиксил только лет 15 спустя фанатский патч

1
Astrallines

Как минимум новые концовки добавят, а это огромный труд. Да и какой смысл вкалывать на чужой IP, где прибыль получит правообладатель, ибо это игра по лицензии D&D.

0
HerzokSCP Astrallines

Правообладатель только популярность получает, а владелец бренда балда 3 деньги. Писали где-то такое именно

0
Astrallines HerzokSCP

Авторское право так не работает, для примера есть Убейсофт и EA, и их игры по лицензии по ЗВ, ну и про фифу(от EA) тож можно вспомнить. Какие-то отчисления всегда есть + по обилию повестки ясно из какого инвестиционного фонда деньгу брали, и куда ее надо вернуть.

0