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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 035 оценок

Эпический саундтрек Baldur's Gate 3 теперь будет доступен на виниле

Gutsz
Новости

Larian Studios поделилась новостью, которая должна порадовать истинных ценителей музыкального искусства. С сегодняшнего дня официально открыт предзаказ на саундтрек Baldur's Gate 3 в виниловом издании. Эпическое музыкальное сопровождение из игры будет доступно на двух уникальных альбомах с индивидуальным оформлением.

Саундтрек Baldur's Gate 3 на виниле был записан при поддержке лейбла Gamemusic Records. В него вошли все оригинальные музыкальные композиции, написанные композитором Бориславом Славовым. Фанатам обещается качественное звучание удивительных мелодий из Фаэруна и специальное оформление для каждого издания.

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Для предзаказа доступны стандартное и ограниченное издание Deluxe. Оба альбома содержат полный саундтрек из игры и уникальную иллюстрацию от художницы Магдалены Катаньской. Обычная версия саундтрека обойдется в 60 евро, а за лимитированное издание придется отдать уже 100 евро, но в его комплект войдет стильная коробка и дополнительные арты.

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