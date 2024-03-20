Эпический саундтрек Baldur's Gate 3 теперь будет доступен на виниле

Larian Studios поделилась новостью, которая должна порадовать истинных ценителей музыкального искусства. С сегодняшнего дня официально открыт предзаказ на саундтрек Baldur's Gate 3 в виниловом издании. Эпическое музыкальное сопровождение из игры будет доступно на двух уникальных альбомах с индивидуальным оформлением.
Саундтрек Baldur's Gate 3 на виниле был записан при поддержке лейбла Gamemusic Records. В него вошли все оригинальные музыкальные композиции, написанные композитором Бориславом Славовым. Фанатам обещается качественное звучание удивительных мелодий из Фаэруна и специальное оформление для каждого издания.
Для предзаказа доступны стандартное и ограниченное издание Deluxe. Оба альбома содержат полный саундтрек из игры и уникальную иллюстрацию от художницы Магдалены Катаньской. Обычная версия саундтрека обойдется в 60 евро, а за лимитированное издание придется отдать уже 100 евро, но в его комплект войдет стильная коробка и дополнительные арты.
стока эстетики!