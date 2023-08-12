Фанаты Baldur's Gate 3 объявили сбор игроков - цель набрать 1 млн онлайна в Steam

Baldur's Gate 3 вышла на прошлой неделе и это был довольно громкий старт в Steam - в какой-то момент сервера цифрового магазина начали испытывать большую нагрузку, а релиз игры заметили даже те, кто её не ждал и Свен Винке извинился за это перед сообществом Steam.
Рекорд по пиковому числу игроков в ролевую игру в Steam пока держится на уровне 814 666 игроков, но некоторые игры показывали более выдающийся результат, и у поклонников созрел план, который, возможно, поможет все изменить.
Активным участникам сообщества Baldur's Gate 3 предложили массово зайти в игру сегодня вечером. Акция будет проходить с 22 вечера до 5 утра по московскому времени и обычно участникам подобных мероприятий рекомендуют провести в игре не менее одного часа, чтобы точно попасть в статистику. Естественно это касается только владельцев копии игры в Steam - на данный момент онлайн ролевой игры уже превышает 734 тысяч игроков: получится ли взять новую высоту пока неизвестно.
Погнали!!! Всем приятной игры! 🍻
P.S. Я все так же тот третий справа))
Я уже неделю там и все еще во втором акте, 75 часов это спидран чисто по сюжетке.
Погнали, ща все будет, они ощутат мощь Ру комьюнити
Хммм...среди нас крыса! Тебя кто-то минусанул -_-
мстители!!! общий сбор!!!
Я и так каждый день сижу
Поддерживаю. Участвую.
Удачи вам, я уже буду спать.
Поддерживаю! Участвую!
Так, а она же у меня по умолчанию запущена... Другие игры уже не нужны)
сумасшедшие!
я в деле)!
Я в игре! Подключаемся народ!!! 💪🏻
Не ребят, у меня уже третий час ночи , а затея ваша еще не стартовала, спать….., мысленно с вами))
Ну так оставь игру в трее до утра :)
Можно даже обычный лаунчер запустить) Он засчитается, а нагружать не будет, главное - переход в спящий режим выключить)
Я Участвую..игра шедевр я не могу оторваться уже 3 день (сижу играю и хожу только курить.кушать сам.кормить собак) а потом снова играю...с двумя красулями в игре я уже переспал))))по два раза)))))это шедевр хахахха
Вот допатчат, тогда такое устраивайте.
1 млн из 8 млрд людей) Дальше продолжать нет смысла какая эта расхваленная игра)))
А какие там рекорды у других проектах не подскажешь?
Назови ХОТЯ БЫ с десяток более популярных игр с большим количеством пикового онлайна, лол
Три дня погирал и чёт надоело, дошёл до мира где тьма какая то, лунные башни ещё там находятся, и чёт пока надоело играть в эту игру, задания по типу сходи туда принеси найди то надоели уже, сюжет чёт слабоватый совсем, не впечатляет, в принцыпе впечатлио ток куча диалогов и тянки и чт оможно всех мочить и не скем не дружить, хотя у меня игра походу сломалась и не показывала никаких квестов на карте и ничего, иди куда хотишь и делай чт охотишь, облазил всё и ничег онвоовго, не квестов, не событий которые видел у других игроков на ютюбе. видат ьмой стиль игры поломал скрипоты в игре, я убиваю всех кто мог бы быть моим компаньёном и это привело к поломке скриптов, но мне просто хотелос ьиграть так как и заявлено так как мне хочется, притом что все компаньёны приследуют свою выгоду, а мне это не нравится и я ух убиваю и забираю лут, одёжка и доспехи не плохие как бонусом ещё ради них чтоб получить внешку от них себе, в общем в игре много багов, чинить годами буду тесли будут ещё, игра всё так же на ранней стадии и не вышла из раннего доступа, просто этот раннийц доступ может быть вечным потому решили выпустить то что есть
Фанаты покупайте по три пк и будет вам рекорд но игра как бвла полное нудное пошаговое овно так и осталась
Не рвись, казуальчик, взрощенный на пиф-паф гейминге
Для него игры от юбикоф очень не нудные. Сюжетные игры, где еще и думать надо, не его конёк.
Аргументы будут или снова на ляжки себе дрищешь?
А к чему твой высер, играй майнкрафт собирай алмазы, я в форумы майна не захожу