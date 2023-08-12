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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 144 оценки

Фанаты Baldur's Gate 3 объявили сбор игроков - цель набрать 1 млн онлайна в Steam

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 вышла на прошлой неделе и это был довольно громкий старт в Steam - в какой-то момент сервера цифрового магазина начали испытывать большую нагрузку, а релиз игры заметили даже те, кто её не ждал и Свен Винке извинился за это перед сообществом Steam.

Рекорд по пиковому числу игроков в ролевую игру в Steam пока держится на уровне 814 666 игроков, но некоторые игры показывали более выдающийся результат, и у поклонников созрел план, который, возможно, поможет все изменить.

Активным участникам сообщества Baldur's Gate 3 предложили массово зайти в игру сегодня вечером. Акция будет проходить с 22 вечера до 5 утра по московскому времени и обычно участникам подобных мероприятий рекомендуют провести в игре не менее одного часа, чтобы точно попасть в статистику. Естественно это касается только владельцев копии игры в Steam - на данный момент онлайн ролевой игры уже превышает 734 тысяч игроков: получится ли взять новую высоту пока неизвестно.

30
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Pimba

Погнали!!! Всем приятной игры! 🍻

P.S. Я все так же тот третий справа))

19
raspisnoy1
3
Baterflue
2
OculusMortem

Я уже неделю там и все еще во втором акте, 75 часов это спидран чисто по сюжетке.

9
Annoyed OTF

Погнали, ща все будет, они ощутат мощь Ру комьюнити

7
Pimba

Хммм...среди нас крыса! Тебя кто-то минусанул -_-

1
Ellie Williams

мстители!!! общий сбор!!!

7
Mad_cloud

Я и так каждый день сижу

5
PuserG

Поддерживаю. Участвую.

3
Umertviya

Удачи вам, я уже буду спать.

2
q3Phoenix

Поддерживаю! Участвую!
Так, а она же у меня по умолчанию запущена... Другие игры уже не нужны)

1
Sprintin

сумасшедшие!

я в деле)!

1
Strannik110

Я в игре! Подключаемся народ!!! 💪🏻

-1
Goodvini

Не ребят, у меня уже третий час ночи , а затея ваша еще не стартовала, спать….., мысленно с вами))

-2
Skorskis

Ну так оставь игру в трее до утра :)

4
PuserG Skorskis

Можно даже обычный лаунчер запустить) Он засчитается, а нагружать не будет, главное - переход в спящий режим выключить)

5
Andrew Shimansky

Я Участвую..игра шедевр я не могу оторваться уже 3 день (сижу играю и хожу только курить.кушать сам.кормить собак) а потом снова играю...с двумя красулями в игре я уже переспал))))по два раза)))))это шедевр хахахха

-2
Кей Овальд

Вот допатчат, тогда такое устраивайте.

-3
Cka.T

1 млн из 8 млрд людей) Дальше продолжать нет смысла какая эта расхваленная игра)))

-4
Baterflue

А какие там рекорды у других проектах не подскажешь?

-1
OculusMortem

Назови ХОТЯ БЫ с десяток более популярных игр с большим количеством пикового онлайна, лол

0
StingerV

Три дня погирал и чёт надоело, дошёл до мира где тьма какая то, лунные башни ещё там находятся, и чёт пока надоело играть в эту игру, задания по типу сходи туда принеси найди то надоели уже, сюжет чёт слабоватый совсем, не впечатляет, в принцыпе впечатлио ток куча диалогов и тянки и чт оможно всех мочить и не скем не дружить, хотя у меня игра походу сломалась и не показывала никаких квестов на карте и ничего, иди куда хотишь и делай чт охотишь, облазил всё и ничег онвоовго, не квестов, не событий которые видел у других игроков на ютюбе. видат ьмой стиль игры поломал скрипоты в игре, я убиваю всех кто мог бы быть моим компаньёном и это привело к поломке скриптов, но мне просто хотелос ьиграть так как и заявлено так как мне хочется, притом что все компаньёны приследуют свою выгоду, а мне это не нравится и я ух убиваю и забираю лут, одёжка и доспехи не плохие как бонусом ещё ради них чтоб получить внешку от них себе, в общем в игре много багов, чинить годами буду тесли будут ещё, игра всё так же на ранней стадии и не вышла из раннего доступа, просто этот раннийц доступ может быть вечным потому решили выпустить то что есть

-10
lesorub88

Фанаты покупайте по три пк и будет вам рекорд но игра как бвла полное нудное пошаговое овно так и осталась

-18
OculusMortem

Не рвись, казуальчик, взрощенный на пиф-паф гейминге

2
Freund Benno OculusMortem

Для него игры от юбикоф очень не нудные. Сюжетные игры, где еще и думать надо, не его конёк.

0
Мастурбатя

Аргументы будут или снова на ляжки себе дрищешь?

0
swotkota

А к чему твой высер, играй майнкрафт собирай алмазы, я в форумы майна не захожу

0