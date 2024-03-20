Физическое Deluxe-издание ПК-версии Baldur's Gate 3 поступило в продажу

Larian Studios подтвердила, что физическое Deluxe Edition Baldur's Gate 3, содержащее физическую версию игры, начало отгружаться для предзаказов на ПК. Консольные версии начнут поступать в продажу в апреле-мае, причем небольшую задержку вызвали "производственные проблемы".
Дальнейших задержек для консолей не ожидается, но разработчик будет информировать фанатов об их состоянии. Если вы оформили предварительный заказ, следите за электронной почтой. Кроме того, как было подтверждено ранее, версия для Xbox Series X/S содержит четыре физических диска вместо трех, чтобы вместить игру.
Deluxe Edition продается по цене $79,99 и включает в себя Baldur's Gate 3, коллекционную коробку, выполненную в стиле предыдущих игр BioWare, двухстороннюю карту мира, 32 наклейки, плакат Mind Flayer, два патча и OST на трех дисках. Признанная критиками ролевая игра была продана тиражом более десяти миллионов копий, а официальная поддержка модов появится позже в этом году.
Разумеется к нам такое не возят, либо в тридорога...
Хорошо.
Хочу!
пылесборник