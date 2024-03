Грандиозная ролевая игра Baldurs Gate 3 стала триумфатором премии разработчиков GDC Awards 2024

Сегодня были объявлены победители игровой премии разработчиков Game Developers Choice Awards 2024. В этом году на выставке было 12 номинаций, а победителей выбирали профессионалы индустрии со всего мира. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate 3 лидировали на выставке с семью номинациями каждая, а Baldur's Gate 3 победила с четырьмя наградами.

Помимо "Игры года", Baldur's Gate 3 получила "Лучшее сюжет", "Лучший дизайн" и "Выбор зрителей". The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, напротив, получила награды за инновации и лучшие технологии.

Победители GDC Awards 2024

Игра года — Baldur’s Gate 3

Лучший звук — Hi-Fi Rush

Лучший дебют — Venba

Лучший дизайн — Baldur’s Gate 3

Лучшая технология — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Награда за инновации — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший сюжет — Baldur’s Gate 3

Премия за социальное влияние — Venba

Лучшая графика — Alan Wake 2

Выбор зрителей — Baldur’s Gate 3

В этом году Game Developers Choice Awards также отметила Фавзи Месмара наградой "Премия Амбассадору", а Ёко Симомура — наградой "Премия за достижения всей жизни". Месмар проработал в крупнейших игровых компаниях более 20 лет и помогал разрабатывать игры по таким франшизам, как Battlefield, Candy Crush, Mario Rabbids, Star Wars и Persona.

Симомура — легендарный композитор, ответственный за музыку в таких играх, как Street Fighter II, Final Fight, The King of Dragons, Live A Live, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Super Mario RPG и Legends of Mana.