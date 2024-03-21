Грандиозная ролевая игра Baldurs Gate 3 стала триумфатором премии разработчиков GDC Awards 2024

Сегодня были объявлены победители игровой премии разработчиков Game Developers Choice Awards 2024. В этом году на выставке было 12 номинаций, а победителей выбирали профессионалы индустрии со всего мира. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate 3 лидировали на выставке с семью номинациями каждая, а Baldur's Gate 3 победила с четырьмя наградами.
Помимо "Игры года", Baldur's Gate 3 получила "Лучшее сюжет", "Лучший дизайн" и "Выбор зрителей". The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, напротив, получила награды за инновации и лучшие технологии.
Победители GDC Awards 2024
- Игра года — Baldur’s Gate 3
- Лучший звук — Hi-Fi Rush
- Лучший дебют — Venba
- Лучший дизайн — Baldur’s Gate 3
- Лучшая технология — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Награда за инновации — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Лучший сюжет — Baldur’s Gate 3
- Премия за социальное влияние — Venba
- Лучшая графика — Alan Wake 2
- Выбор зрителей — Baldur’s Gate 3
В этом году Game Developers Choice Awards также отметила Фавзи Месмара наградой "Премия Амбассадору", а Ёко Симомура — наградой "Премия за достижения всей жизни". Месмар проработал в крупнейших игровых компаниях более 20 лет и помогал разрабатывать игры по таким франшизам, как Battlefield, Candy Crush, Mario Rabbids, Star Wars и Persona.
Симомура — легендарный композитор, ответственный за музыку в таких играх, как Street Fighter II, Final Fight, The King of Dragons, Live A Live, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Super Mario RPG и Legends of Mana.
Молодцы larian, наград наверное уже за сотню перевалило, заслуженно.
О довольно хорошо проставлены оценки.
Жаль, что столько лет в премиях нет номинации для актеров озвучки. Кажется интересно было бы. И там бы не работали высокие бюджеты. Ведь нужно еще попасть в роль. МК1 Меган Фокс пригласили и провал, а БГ3 Джей Кей Симмонса и он проникновенно озвучил Кетерика Торма. Да и остальные актеры запомнились, очень колоритные, которых Лариан приглашают уже много лет и это уважаемо.
пусть сделают чтото еще где больше вариантов настоящего выбора и без ДНД системы.
Не ну, Игра года - согласен. Дизайн? Ну, спорно, но ладно, в принципе сойдёт. Выбор зрителей? Вообще не спорю, НО!!! ЛУЧШИЙ СЮЖЕТ? Это просто пиз*дец.
Я не то что не согласен, я скорее очень сильно расстроен и разочарован тем, когда такую награду дают самому предсказуемому, клиширавоному и скучному сюжету в году. Как же низко пала игровая индустрия.
P.s. для особо одаренных - Я не обсираю Балдурс! Я просто констактирую факт того, что там сюжет самая слабая часть игры. Да даже в Элдане сюжет был интереснее, хотя его там почти и нет. Там хоть какие-то загадки и ожидания были, а в балдурсе всё стандартно и приметивно.
Сюжет состоит из многих событий, а не только главная заруба. В этом плане Балдурс имеет классический вариант: борьба против массового трындеца. А вот попутные истории, которые на протяжении всей игры встречаются - там отменные и нисколько не банально-предсказуемые. От малых шуточных квестов, до множества личных драм персонажей.