Hasbro назвала Larian "невероятным партнером" после того, как студия подтвердила, что не будет делать Baldur's Gate 4

Larian Studios официально завершила работу над Baldur's Gate. Директор компании Свен Винке (Swen Vincke) сообщил об этом на GDC, подтвердив, что студия отказалась от планов по выпуску DLC и не будет делать Baldur's Gate 4. В заявлении, присланном IGN, представитель Hasbro назвал Larian "невероятным партнером", но не сообщил, что будет дальше.

Larian была невероятным партнером, и вместе мы гордимся успехом Baldur's Gate 3. Следите за новостями о потрясающих играх по D&D, которые мы воплощаем в жизнь с помощью студий Hasbro и сети наших лицензионных партнеров. У нас непревзойденная библиотека игрушек и игр и множество фантастических партнеров по всему миру.

Hasbro не ответила на вопрос IGN о будущем Baldur's Gate после перехода Larian, а также не сообщила, планирует ли Wizards of the Coast передать лицензию новому разработчику. Baldur's Gate 3 заработала для Hasbro около 90 миллионов долларов, что является впечатляющей суммой даже на фоне общих проблем компании, когда ее доходы снизились на 15 процентов, а в 2023 году убытки составили 1,5 миллиарда долларов.

В прошлом году Wizards of the Coast подтвердила, что отменила пять игр Dungeons & Dragons, находящихся в разработке у различных студий, включая внутренний проект под кодовым названием Jabberwocky. Starbreeze в настоящее время работает над игрой D&D под кодовым названием Project Baxter на движке Unreal Engine 5, выход которой ожидается в 2026 году. Кроме того, компания Wizards of the Coast недавно раскрыла свои планы на 50-летний юбилей Dungeons & Dragons.