Игроки Baldurs Gate 3 не получат ранний 72-часовой доступ

Cейчас в Steam опубликована новая информация, что игроки, которые приобрели ранний доступ не смогут сыграть на 72 часа раньше, как было раннее заявлено.

Так же стоит упомянуть, что в игре будут добавлены мультиклассы

Мультиклассификация действительно меняет игру – в буквальном смысле – потому что позволяет полностью настроить тематику играемого персонажа. Это одновременно и ролевая игра, и практическая функция, ведущая ко всевозможным хаотичным комбинациям и экспериментам. Вы можете мультиклассифицировать все, что требуется для вашей ролевой игры и создания желаемого.

Короче говоря, это означает, что воины смогут владеть тайными заклинаниями, разбойники смогут овладеть божественной магией, заклинатели могут попробовать свои силы в боевых искусствах, и у вас будет свобода создавать именно тот класс, который вы хотите. На каждом уровне у вас будет возможность выбрать другой класс, на который вы будете тратить очки, и начать создавать индивидуального персонажа.

В Baldur's Gate появилась новая функция крафта

Алхимия позволяет вам превратить вашу коллекцию трав, лесных грибов, кристаллов и конечностей монстров в полезные предметы, которые вы можете приготовить перед боем. В Baldur's Gate 3 вы можете использовать ингредиенты, найденные в дикой природе, для создания различных экстрактов, а затем комбинировать экстракты для создания зелий, ядов и масел для покрытия вашего оружия.

Раскрыт новый злодей-Орин

Завершает троицу злодеев в Baldur's Gate 3 Орин, мастер причинять боль и гроссмейстер убийств. Орин убивала в течение многих лет, но до сих пор не была поймана, отчасти благодаря своим способностям менять облик, которые позволяют ей принимать облик кого угодно – возможно, даже кого-то из вашего лагеря. Она скрывает свое стремление совершить убийство под этими многочисленными масками, маскируя свои намерения и саму себя, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Именно во время акта убийства она становится самой собой. Орин озвучивает невероятная Мэгги Робертсон, известная многим, как голос леди Димитреску (Resident Evil Village)

Любовные линии

В Baldur's Gate 3 разработчики хотели, чтобы романтические отношения обладали такой же сложностью и глубиной. Все отношения, которые вы выстраиваете, отличаются друг от друга, отражая индивидуальность этого персонажа на протяжении всей игры. Некоторые могут начать с дикой трансформации формы, другие начинают осторожно и требуют больше внимания, чтобы установить более глубокую связь. Какими вы были с вашим партнером в начале игры и в конце может сильно отличаться.

Путь к интимности также сильно варьируется для каждых отношений по ходу игры. Такой спутнице, как Лаэ'зел, которая излучает сексуальную энергию в начале отношений, может потребоваться время, чтобы она смогла вам доверять , что делает процесс держания ее за руку еще более интимным.

Cтарший автор повествования Бодлер Уэлч:

Для нас было важно изобразить секс как нечто большее, чем трофей за выполнение задания компаньона. В Baldur's Gate 3 вам предлагается управлять своими отношениями – спорить со своим партнером и бросать вызов его образу мышления. В конце концов, если вы просто будете соглашаться с тем, что они хотят сделать, вы можете оказаться принесенным в жертву "сексуальному обряду злого бога", превратиться в вампира или – что хуже всего – вы даже можете в конечном итоге выйти замуж.

Это касается и ваших отношений с вашим Дейзи – персонажем, которого вы создаете в начале игры и который олицетворяет все, чего вы желаете. Дейзи значительно изменились с тех пор, как вы впервые столкнулись с ними в своих снах в раннем доступе.

Мы работали над тематическим углублением этой повествовательной нити, выходя за рамки физического желания, чтобы охватить весь спектр сложных эмоций, которыми необходимо управлять, чтобы вы могли по-настоящему доверять другому. (Мы надеемся, вам понравилось предыдущее сводящее с ума расплывчатое предложение, потому что вам придется поиграть самим, чтобы выяснить, что все это значит.)

Кооперативный мультиплеер с разделенным экраном

Игроки будут делиться большей частью информации, которую им предоставляет игра, например, дневниковыми заметками о текущих приключениях, открытиями на мини-картах и алхимическими рецептами. Инвентарь игроков также по умолчанию является общим в мультиплеере, но есть возможность заблокировать ваш инвентарь от ваших приятелей-воров. Игроки также делятся очками вдохновения, которые они получают при достижении целей, определенных выбранным ими опытом. Эти пункты можно использовать для повторного выполнения проверок в диалоге. В мультиплеере вы можете прослушивать разговоры, начатые другим игроком, и голосовать за то, какой вариант диалога вы хотите, чтобы они выбрали. Однако некоторые выбранные сцены по умолчанию являются приватными в ваших настройках, включая романтические сцены. Но игроки могут сделать все секретные сцены общедоступными для своей группы, если пожелают.

Ваши действия и решения будут запечатлены в газету во Вратах Балдура

Достигнув Врат Балдура, ваш выбор начнет проявляться по всему миру другими способами. Толпы людей в городе будут систематически сплетничать и обсуждать ваши выходки и неудачи, и на них можно даже повлиять, если вы непосредственно внесете изменения в газету и напечатаете наиболее благоприятные заголовки.

Станьте Темным Желанием-последним из представленных игровых персонажей со своей историей

В отличие от других игровых персонажей Baldur's Gate 3, Темное Желание - полностью настраиваемый персонаж. Если вы предпочитаете, чтобы эта тьма приняла облик гнома с глазами лани, или считаете, что истинное зло - это полуорк, вооруженный бонго, выбор за вами: от вашего класса и вида, до вашего пола и общего внешнего вида, и даже вашего имени. Тогда кто же это Темное Желание? Это хороший вопрос, и на него игроки ответят сами, отправляясь по этому темному пути. В роли Темного Желания вы начинаете игру Baldur's Gate 3 с потерей памяти после неудачной встречи между головастиком-паразитом и вашим мозгом. Теперь все, что осталось, – это ненасытное влечение - влечение, которое дает о себе знать в вашем подсознании, через ваши самые глубокие мысли и варианты диалога.

Руководит Темным Желанием в темную минуту Шелеритас Фел, озвученный Брайаном Боулзом (рассказчик в Divinity: Original Sin 2). Мерзкий и верный слуга, Фел живет только для того, чтобы увидеть, как Темное Желание возвращается на свой законный, запятнанный кровью путь, и побуждает совершать плохие действия, с которыми вы столкнетесь в игре. Но потакаете ли вы своим самым порочным порывам или пытаетесь противостоять им в этой роли, полностью зависит от вас.

Если вы потакаете своему внутреннему злу, то становитесь сильнее. Но также и более одинокими. Некоторые злые компаньоны могут остаться, но "настоящий злодей избавляется от конкурентов".

Также, похоже, что Тёмное Желание может потерять контроль над собой и совершить что-то кровавое вне контроля игрока. Темное желание может даже завязать романтические отношения, как и с любым другим персонажем оригинальной игры.

Конечно, отношения с теми, кто хранит мрачные секреты, часто бывают сложными, и для этого потребуется терпеливый любовник, способный умерить и обуздать самые первобытные и неукротимые желания своего партнера – и, надеюсь, тот, у кого есть более чем мимолетный интерес к рабству.

Baldur's Gate будет доступна с 3 августа на ПК и 6 сентября на PS5, версии для Xbox Series X|S запланированы, но точная дата выпуска пока неизвестна.