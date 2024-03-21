Larian не намерены делать DLC или Baldur's Gate 4

Сегодня на конференции разработчиков игр (GDC) основатель Larian Studios Свен Винке произвел ошеломляющее впечатление, заявив, что разработчик не планирует выпускать какие-либо расширения или DLC для Baldur's Gate 3 или Baldur's Gate 4.
Вместо этого, как Винке заявил на панели, Лариан планирует полностью отказаться от Dungeons & Dragons и заняться чем-то новым, оставив интеллектуальную собственность в руках издателя Wizards of the Coast. Никаких конкретных планов руководитель не раскрыл.
Это большой сюрприз, учитывая огромный успех Baldur's Gate 3, и многие фанаты предполагают, что DLC или расширение уже в пути. Larian выпустила несколько крупных бесплатных патчей, которые добавили, среди прочего, играбельную эпилогическую вечеринку .
Лариан также комментировали возможность создания DLC в прошлом. В беседе с IGN на gamescom 2023 старший менеджер по продуктам Larian Studios Том Батлер рассказал, что у них были «обсуждения» о том, чтобы сделать больше для Baldur’s Gate 3, хотя тогда они были сосредоточены на патчах.
«Некоторое время мы продолжим работу над исправлениями, а затем возьмем отпуск и решим, что делать дальше», — сказал тогда Батлер. «Но на данный момент у нас действительно ведутся дискуссии. Мы хотим сделать больше. Мы пока не знаем, что».
Похоже, что следующим проектом Лариан может стать еще одна игра по вселенной Divinity. В интервью IGN незадолго до выхода Baldur's Gate 3 Винке сказал, что продолжение Divinity: Original Sin «определенно» не за горами , но команде нужно сначала проработать Baldur's Gate 3.
С одной стороны, качественное, грамотно сделанное ДЛЦ может стать украшением игры. С другой стороны, такое ДЛЦ, скорее всего, не получится сделать по остаточному принципу. К тому же, если это какой-то "вбоквел", то придётся перелопачивать баланс всей игры (как минимум, эндгейма). Т.е. большое качественное ДЛЦ - это не "лёгкие" деньги, а нечто, требующее вложения немалых ресурсов. Если Ларианы уже перекинули силы на разработку новой игры, то свободных рук у них может и не быть. Ну а если под ДЛЦ понимать всякую косметику и прочие мелочи жизни, то с этим и моддеры справятся. В общем, лично я жду БГ3 дефинитив эдишн, чтобы накатить на него все нужные моды и спокойно, без спешки проходить игру не опасаясь, что новый патч всё поломает.
вообще можно было бы сделать длс как в НВН2
Насколько мне не изменяет память, в НВН2 длц - это целые сюжетные кампании, т.е. не что-то, что делается быстро, легко и непринуждённо. С другой стороны, Ларианы, вроде, планировали добавить какие-то расы и классы - но тут за свою память не поручусь.
в нвн2 было только одно длс, там где сюжет отдельный, после окончания оригинальной сюжетки. Такое еще было в Dragon Age - Awakening
3 оффициальных дополнения к нвн2.каким местом появилось только одно?
Не верю, что бы так дойную корову отпускали....не верю
Я что-то пропустил?
Стоп стоп стоп, они хотят сказать что не будет Definitive Edition как это было с Дивинити ?
Тут речь конкретно про длс и сиквелы! Про то что Definitive Edition речи не было. Они ещё не выпустили патч чтобы моды были официальны. Ждать нужно! )
Ясно, спасибо, буду ждать Дефинит версию, а то чтобы не было как с Дивинити ))
Эх длси не будет (
Но они все еще должны выпустить редактор квестов или типа того. Что-то такое они обещали.
Какое-то довольно невыгодное и странное решение. Мне кажется там есть какие-то причины, возможно как-то Визарды накосячили и Свен на них такую вот обидку выдал, хз. Ибо иначе я даже не представляю чем еще может быть обоснованно такое решение. Да даже если предположить, что Лариан и правда из сказочной страны и им не важны деньги, эт один фиг странно.
Уже 4 часть вышла ? О_о
тут написано,что не намерены,каким образом ты сформировал такой вопрос?
Мда...походу будет так же как и с Редфол, где хорошая студия, делающая качественные игры, решила попробовать сделать игру в другой области и все мы прекрасно знаем то, чем это закончилось.
Надо как пираньи, делать одну готику ?
Надо делать то, в чём ты хорош, а не лезть туда, где ты полное дно, а потом оправдываться, что это не у вас руки из заднего прохода растут, а мир дурной, который не понимает вашей гениальности. Если тебе трудно понять, что водитель должен водить автобус, а учитель должен учить детей, а не наоборот - то сочувствую
Надо Надо
К чему это, другое IP, это не другой жанр, вряд ли Лариан будет делать что-то окромя рпг, просто другая вселенная, другая история, может, продолжат делать серию Divinity
Как расшифровывается "IP", кстати?