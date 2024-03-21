Larian не намерены делать DLC или Baldur's Gate 4

Сегодня на конференции разработчиков игр (GDC) основатель Larian Studios Свен Винке произвел ошеломляющее впечатление, заявив, что разработчик не планирует выпускать какие-либо расширения или DLC для Baldur's Gate 3 или Baldur's Gate 4.

Вместо этого, как Винке заявил на панели, Лариан планирует полностью отказаться от Dungeons & Dragons и заняться чем-то новым, оставив интеллектуальную собственность в руках издателя Wizards of the Coast. Никаких конкретных планов руководитель не раскрыл.

Это большой сюрприз, учитывая огромный успех Baldur's Gate 3, и многие фанаты предполагают, что DLC или расширение уже в пути. Larian выпустила несколько крупных бесплатных патчей, которые добавили, среди прочего, играбельную эпилогическую вечеринку .

Лариан также комментировали возможность создания DLC в прошлом. В беседе с IGN на gamescom 2023 старший менеджер по продуктам Larian Studios Том Батлер рассказал, что у них были «обсуждения» о том, чтобы сделать больше для Baldur’s Gate 3, хотя тогда они были сосредоточены на патчах.

«Некоторое время мы продолжим работу над исправлениями, а затем возьмем отпуск и решим, что делать дальше», — сказал тогда Батлер. «Но на данный момент у нас действительно ведутся дискуссии. Мы хотим сделать больше. Мы пока не знаем, что».

Похоже, что следующим проектом Лариан может стать еще одна игра по вселенной Divinity. В интервью IGN незадолго до выхода Baldur's Gate 3 Винке сказал, что продолжение Divinity: Original Sin «определенно» не за горами , но команде нужно сначала проработать Baldur's Gate 3.