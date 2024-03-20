В феврале появились первые сообщения о планах Larian Studios открыть филиал в Польше. А 12 марта 2024 года Larian Studios Poland официально зарегистрирована в Варшаве, в небоскребе Concept Tower.
Генеральный директор Larian Studios Свен Винке лично возглавляет польское отделение. Подробности о составе команды, дислоцированной в новом филиале, пока неизвестны.
В данный момент Larian Studios, помимо патчей для Baldur's Gate 3, трудится над новой "большой игрой". Но до её выхода пройдет еще не мало времени.
Larian Studios открыла новую студию в Польше ©
Мемы с медведем против мемов с курва-бобер
Эта битва будет легендарной ))
Там дешевле разработка,наверное
бобёр одобряет
Успехов и развития пацанам. Лишь бы не скатились до зазнавшихся проджектов.
Им пришлось, они хотели открыть студию в России, но эти санкции... xD
Курва?
Для успешного успеха в бельгии дорогавато? лол))
Ларалааариан
Надеюсь не скурвятся с Польшей-то.