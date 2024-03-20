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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 035 оценок

Larian Studios открыла новую студию в Польше

butcher69
Новости

В феврале появились первые сообщения о планах Larian Studios открыть филиал в Польше. А 12 марта 2024 года Larian Studios Poland официально зарегистрирована в Варшаве, в небоскребе Concept Tower.

Генеральный директор Larian Studios Свен Винке лично возглавляет польское отделение. Подробности о составе команды, дислоцированной в новом филиале, пока неизвестны.

В данный момент Larian Studios, помимо патчей для Baldur's Gate 3, трудится над новой "большой игрой". Но до её выхода пройдет еще не мало времени.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Pimba

Larian Studios открыла новую студию в Польше ©

Мемы с медведем против мемов с курва-бобер

Эта битва будет легендарной ))

1
darckgodx

Там дешевле разработка,наверное

1
Oscilograf

бобёр одобряет

0
WittyOrvilleton

Успехов и развития пацанам. Лишь бы не скатились до зазнавшихся проджектов.

0
Александр Дантес

Им пришлось, они хотели открыть студию в России, но эти санкции... xD

0
Prestоn

Курва?

0
digitalkid

Для успешного успеха в бельгии дорогавато? лол))

0
Leshugan

Ларалааариан

0
Кей Овальд

Надеюсь не скурвятся с Польшей-то.

-2