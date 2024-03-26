Новая информация о вырезанном контенте Baldur's Gate 3

Выступая перед IGN на конференции разработчиков игр (GDC) на прошлой неделе, Винке подробно остановился на ряде тем своего выступления «Секреты Baldur's Gate 3». В своем выступлении Винке рассказал о некоторых вещах, которые были вырезаны или изменены во время разработки, например: Астарион изначально был тифлингом , и в конечном итоге команде пришлось «убить своих любимых», чтобы выпустить игру вовремя.
Свен добавил ещё несколько деталей о контенте, от которого пришлось отказаться:
— Кетерик Торм мог стать сопартийцем. После того, как игрок несколько раз успешно бросал проверку на убеждение, Кетерик мог перейти на его сторону и поселиться в лагере, чтобы в третьем акте помочь в противостоянии с Горташем и Орин. У него могла быть собственная сюжетная арка в третьем акте. Эту возможность пришлось вырезать, когда команда перерабатывала второй акт.
Кроме Кетерика, был большой лист возможных компаньонов.
— В числе планируемых локаций был дворец королевы Влаакит, Астральный план, место начала серии Baldur's Gate - Кэндлкип, и возможность посетить Ад.
«В какой-то момент карты были меньше по размеру, но разнообразнее. Но была проблема с тем, что в них не было ощущения исследования. И мы убрали некоторые из них. Нам нужно было нащупать тонкий баланс между размерами этих вещей, мы написали так много... Вы понятия не имеете, сколько у нас было страниц разных историй. Некоторые хорошие, некоторые плохие, но их было много.» - Свен Винке
Многое из этого контента было вырезано ради того, чтобы успеть выпустить игру вовремя.
Если Ларианы не хотят пилить какой-то допконтент, так почему не воспользоваться вырезанным? Слепите из этого длц, контента там, по ходу, более чем достаточно
СВИНКЕ зудит в заднице новый проект...У них и другие проблемы были, что контент повыризали,
Сейчас торопиться некуда, пусть возвращают.
Возможность посетить Ад! (всхлип) Иногда просто хочется стукнуть Винке Астральным молотом промеж ушей. Вырезанный Кетерик - ожидаемо: наверное, все недоумевали по поводу бесполезной и ни к чему не ведущей проверки в беседе с ним. Хотя это и к лучшему: нет смысла давать арку искупления одному не самому популярному персонажу из всей троицы только для того, чтобы он пол-игры болванчиком простоял в лагере, как его дочурка с сожительницей, а затем помог в противостоянии с Горташем, которому, собственно, и противостоять-то не обязательно. Возможность финального полноценного сотрудничества с Горташем, видимо, тоже вырезали. Интересно, кто еще из "большого листа возможных компаньонов" пошел под нож ради экономии времени и средств? Не те ли персонажи, которых моддеры сейчас с переменным успехом пытаются добавить хотя бы в виде наемников или заменителей имеющихся спутников? В самом деле, если уж не хотят больше ничего делать сами, отдали бы все наработки вместе с обещанным инструментом для моддинга, все равно ведь пропадут. Может, со временем энтузиасты смогли бы слепить из них что-нибудь полноценное.
Жаль что вырезали что Кетерик был бы частью команды.Так как он мог рассказать больше о соблазне.Так как в целом информации о прошлом соблазна известно не много
Это... очень обидно. В плане сюжетки Кетерика.
По прохождению было видно, что чего-то не хватало. Теперь то понятно...
В текущем виде первое-второе прохождение бг 3 с чтением большей части диалогов и текста, хотя бы попыткой вникнуть в механику на уровне - прохожу тактику на изи без save/load уходит от 100 до 170 часов.
Учитывая, что пробить темную/светлую сторону и большую часть концовок за один проход даже с перезагрузками почти невозможно, игра спокойно забирает 200-270 часов. Концовки за гейла и практический самостоятельная арка игры за темный соблазн может заставить пройти игру третьей раз.
Понятно что людям всегда мало, но даже эти 200+ часов весьма много для условно сингловой игры без прямого гринда. Вообще было бы интересно глянуть статистику - сколько людей в % прошло игру, и прошло хотя бы половину сайдов, ведь если очень мало, то куда вам ещё контента ? пилить 30-40 часов игры ради 5-10% игроков ?( Или хотя бы потянуть кота за что то там, пока нормальные люди с реальной жизнью которые играют по 2-3 часа в неделю допилят то что есть...