Новая информация о вырезанном контенте Baldur's Gate 3

Выступая перед IGN на конференции разработчиков игр (GDC) на прошлой неделе, Винке подробно остановился на ряде тем своего выступления «Секреты Baldur's Gate 3». В своем выступлении Винке рассказал о некоторых вещах, которые были вырезаны или изменены во время разработки, например: Астарион изначально был тифлингом , и в конечном итоге команде пришлось «убить своих любимых», чтобы выпустить игру вовремя.

Свен добавил ещё несколько деталей о контенте, от которого пришлось отказаться:

— Кетерик Торм мог стать сопартийцем. После того, как игрок несколько раз успешно бросал проверку на убеждение, Кетерик мог перейти на его сторону и поселиться в лагере, чтобы в третьем акте помочь в противостоянии с Горташем и Орин. У него могла быть собственная сюжетная арка в третьем акте. Эту возможность пришлось вырезать, когда команда перерабатывала второй акт.

Кроме Кетерика, был большой лист возможных компаньонов.

— В числе планируемых локаций был дворец королевы Влаакит, Астральный план, место начала серии Baldur's Gate - Кэндлкип, и возможность посетить Ад.

«В какой-то момент карты были меньше по размеру, но разнообразнее. Но была проблема с тем, что в них не было ощущения исследования. И мы убрали некоторые из них. Нам нужно было нащупать тонкий баланс между размерами этих вещей, мы написали так много... Вы понятия не имеете, сколько у нас было страниц разных историй. Некоторые хорошие, некоторые плохие, но их было много.» - Свен Винке

Многое из этого контента было вырезано ради того, чтобы успеть выпустить игру вовремя.