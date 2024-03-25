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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 120 оценок

Разработчики из Larian поделились информацией о первоначальном концепте Астариона

Talendor3
Новости

Главной новостью выставки Game Developers Conference стало заявление об отказе разработки ДЛС и сиквела по Baldur's Gate 3, однако во время доклада разработчики поделились и другой информацией.
Оказалось что Астарион изначально был простым тифлингом и смотрелся весьма скучно. Разработчики планировали сделать Астариона обычным парнем, зараженным паразитом, делающим его слегка лучше.

Первоначальный концепт Астариона
Первоначальный концепт Астариона

Как уже ранее говорилось - разработчики не предполагали, что Baldur's Gate 3 станет успешным коммерческим хитом. Перед самым релизом Larian рассчитывали, что игра в лучшем случае окупится — уже это было бы отличным результатом. У разработчиков был другой интерес - работа над серией Baldur's Gate и партнерство с Wizards of the Coast могли повысить репутацию Larian в случае успеха. По итогу студия получила и репутацию, и отличные продажи Baldur's Gate 3, которые стали для разработчиков сюрпризом.

Решение записывать катсцены с участием актеров было принято не сразу - по началу разработчики планировали, что в кадре будет только мастер подземелий, а актеры, озвучивающие персонажей, будут лишь голосами. После тестовой записи оказалось, что это не удачное решение. Но в итоге было решено записывать анимации для всех диалогов. Реализовать изначальную задумку удалось лишь частично: разработчики записывали анимации движений, но сделать приличную запись лицевых анимаций не удалось — в итоге мимику анимировали вручную.

Так же разработчики продемонстрировали одну из вырезанных локаций - планировалось, что игроки смогут исследовать прибрежную деревню гномов.

Концепт вырезанной локации Деревня гномов
Концепт вырезанной локации Деревня гномов

Это была сложная, многоуровневая локация, изучение которой могло занять немало времени. На изображении только часть уровня и пещера в правой части арта глубже, чем кажется на первый взгляд.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Микола Ларионов

Жаль конечно, что вырезали. А вот Астарион получился очень хорош.

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