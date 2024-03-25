Разработчики из Larian поделились информацией о первоначальном концепте Астариона

Главной новостью выставки Game Developers Conference стало заявление об отказе разработки ДЛС и сиквела по Baldur's Gate 3, однако во время доклада разработчики поделились и другой информацией.

Оказалось что Астарион изначально был простым тифлингом и смотрелся весьма скучно. Разработчики планировали сделать Астариона обычным парнем, зараженным паразитом, делающим его слегка лучше.

Первоначальный концепт Астариона

Как уже ранее говорилось - разработчики не предполагали, что Baldur's Gate 3 станет успешным коммерческим хитом. Перед самым релизом Larian рассчитывали, что игра в лучшем случае окупится — уже это было бы отличным результатом. У разработчиков был другой интерес - работа над серией Baldur's Gate и партнерство с Wizards of the Coast могли повысить репутацию Larian в случае успеха. По итогу студия получила и репутацию, и отличные продажи Baldur's Gate 3, которые стали для разработчиков сюрпризом.



Решение записывать катсцены с участием актеров было принято не сразу - по началу разработчики планировали, что в кадре будет только мастер подземелий, а актеры, озвучивающие персонажей, будут лишь голосами. После тестовой записи оказалось, что это не удачное решение. Но в итоге было решено записывать анимации для всех диалогов. Реализовать изначальную задумку удалось лишь частично: разработчики записывали анимации движений, но сделать приличную запись лицевых анимаций не удалось — в итоге мимику анимировали вручную.



Так же разработчики продемонстрировали одну из вырезанных локаций - планировалось, что игроки смогут исследовать прибрежную деревню гномов.

Концепт вырезанной локации Деревня гномов

Это была сложная, многоуровневая локация, изучение которой могло занять немало времени. На изображении только часть уровня и пещера в правой части арта глубже, чем кажется на первый взгляд.