Новый хотфикс для Baldurs Gate 3 выйдет на этой неделе

Larian сообщила в своих социальных сетях, что на этой неделе планирует выпустить двадцатый хотфикс для ролевой игры Baldur’s Gate 3. Однако он будет доступен на Xbox Series немного позже, чем на PC и PlayStation 5, из-за проблем со стабильностью платформы. Разработчики пообещали уточнить конкретные сроки.
Одним из главных исправлений в хотфиксе станет поведение Минтары. Она могла отставать от отряда во втором и третьем актах, но патч исправит эту проблему.
Последний крупный патч (шестой) вышел 16 февраля. С тех пор Baldur’s Gate 3 уже получила два хотфикса, так как игроки пожаловались на большое число багов в патче.
Надеюсь, что хоть в этом хотфиксе исправят отображение бороды для radeon и vulkan. Хочется добавить бороду персу, но она нихера, до сих пор, не отображается как