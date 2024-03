Owlcat Games: Baldur's Gate 3 феномен, но у нас нет такого гигантского бюджета на создание чего-либо подобного

Олег Шпильчевский, генеральный директор Owlcat Games, объяснил, что у большинства студий, занимающихся изометрическими ролевыми играми, нет денег на разработку чего-то уровня Baldur's Gate 3, в том числе и у его компании.

Шпильчевский поделился своим мнением во время записи последнего эпизода подкаста "ПИЛИМ, ТРЕМ", в котором он объяснил: "У Baldur's Gate 3 гигантский бюджет. Немногие студии могут себе это позволить, не говоря уже о том, чтобы вложить столько денег в изометрическую ролевую игру. Я знаю, что для Larian это уже вторая игра, которая представляет собой ситуацию "пан или пропал": вы вкладываете все свои деньги в одну попытку, а потом ждете, получится ли она или нет. Молодцы, они смелые люди, и видно, что они не зря это делают. Но, опять же, мы не можем вложить, скажем, 200 миллионов долларов в создание Baldur's Gate 3 - у нас нет таких денег. И я не знаю ни одной компании в мире, которая вложила бы столько денег в CRPG".

Шпильчевский сначала разделил игры на категории по их производственной стоимости: AAA-игры имеют бюджет от 50 до 70 миллионов долларов и должны получить доход не менее 300 миллионов долларов, чтобы считаться успешными; AA-игры имеют бюджет от 5 до 15 миллионов долларов и должны заработать не менее 50 миллионов долларов, чтобы считаться успешными; A-игры имеют бюджет от 1 до 2 миллионов долларов (Шпильчевский не указывает целевые показатели дохода).

Конечно, стоит уточнить, что бюджет игр варьируется в зависимости от территории, на которой находится студия-разработчик, и от самого жанра. Шпильчевский рассказал о своем опыте работы с традиционными RPG, но все мы знаем, что бюджет такой игры, как Marvel's Spider-Man 2, составил 315 миллионов долларов, а бюджет The Last of Us Part 2 и Horizon Forbidden West превысил 200 миллионов долларов.

Все игры Owlcat относятся к категории AA, включая недавнюю Warhammer 40,000: Rogue Trader. Только следующая игра, похоже, будет еще больше: в команде разработчиков уже 150 человек (по сравнению с 30, которые разрабатывали Rogue Trader).

Для Шпильчевского Baldur's Gate 3 - это феномен, исходящий от компании с уникальными характеристиками, с которой невозможно конкурировать. Остальные представители традиционных ролевых игр будут продолжать занимать свою собственную нишу, несмотря на то, что Baldur's Gate 3 теперь является очевидным и недостижимым эталоном для всех.